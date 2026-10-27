Τι είναι η πλήρης ρήξη τένοντα με την οποία διαγνώστηκε ο Αζεντίν Ουναΐ και ποιο είναι το σύνηθες διάστημα της αποθεραπείας της.

Κάθε άλλο παρά θετικά είναι τα νέα σχετικά με τον τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ, με τον Μαροκινό να περνά τελικά την πόρτα του χειρουργείου.

Η δεύτερη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε τώρα που το αιμάτωμα είχε υποχωρήσει φανέρωσε πως ο άσος του Παναθηναϊκού έχει ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για ένα πολύ μεγάλο μέρος της τρέχουσας σεζόν.

Τι είναι, όμως, η ρήξη τένοντα την οποία έδειξαν οι εξετάσεις του 26χρονου χαφ;

Η πλήρης ρήξη τένοντα σημαίνει ότι ο ιμάντας που ενώνει έναν μυ με το οστό έχει κοπεί εντελώς στα δύο, με αποτέλεσμα ο μυς να μην μπορεί πλέον να κινήσει το κόκκαλο.

Αυτό προκαλεί έναν οξύ πόνο, καθώς και άμεσο πρήξιμο, μελάνιασμα και πλήρη αδυναμία κίνησης του συγκεκριμένου μέλους. Οι τραυματισμοί αυτοί συμβαίνουν πιο συχνά στον ώμο και στη φτέρνα.

Από κει και πέρα, η αντιμετώπιση του τραυματισμού αυτού εξαρτάται από την ηλικία και τη σωματική δραστηριότητα του ασθενούς. Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την πιο συχνή επιλογή για τους αθλητές, όπου ο χειρουργός ράβει ξανά τον τένοντα στην αρχική του θέση. Από την άλλη πλευρά, η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει την ακινητοποίηση του μέλους με ειδικό νάρθηκα.

Το διάστημα της αποθεραπείας για τους αθλητές μετά από πλήρη ρήξη τένοντα κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 12 μήνες.