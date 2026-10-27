Γκαλίτσιος στο Gazzetta Magazino για Λίσι: «Δεν μπορείς να γυρίζεις πίσω και να μιλάς για τον Κωνσταντέλια»

Ο Βασίλης Γκαλίτσιος μίλησε στην εκπομπή Gazzetta Magazino για την φετινή πορεία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, αλλά και για το νέο τεχνικό του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λίσι.

Στο «Gazzetta Magazino» της Δευτέρας (26/10) οι Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Αντώνης Πετρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης και Γιώργος Γκαλίτσιος σχολίασαν τον απόηχο της 8ης αγωνιστικής της Superleague και συγκεκριμένα την νέα ήττα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Μάλιστα, ο άλλοτε ακραίος αμυντικός του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε γενικότερα στο ξεκινήμα του Δικεφάλου του Βορρα τη φετινή σεζόν, αλλά και στο νέο προπονητή της ομάδας, Αλέσιο Λίσι, ο οποίος, σύμφωνα με τον Γκαλίτσιο, δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει πλήρως το που έχει έρθει.

«Ακόμα και οι δηλώσεις του Λίσι δείχνουν ότι βρίσκεται λίγο σε τρικυμία, ως προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Από τη μία στιγμή στην άλλη, να χαρακτηρίζει καταστροφή τον αγώνα με την Καλαμάτα. Οκ είναι ένας αγώνας ο οποίος θα σε οδηγούσε στην κορυφή, αλλά δεν μπορείς να του δίνεις αυτόν τον χαρακτηρισμό, την “καταστροφή”. Ούτε μπορείς να γυρίζεις πίσω και να μιλάς για τον Κωνσταντέλια. Πάει, πέρασε.

«Όπως είπες κι εσύ, φαίνεται ότι βρίσκεται σε δυσχερή θέση και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Αλλάζει από τα αγγλικά, μιλάει ισπανικά. Όλο αυτό μου δείχνει μια απέλπιδα προσπάθεια να έρθουν λίγο τα πράγματα στα ίσια».