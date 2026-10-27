Ο Γίρι Παβλένκα μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Βέρντερ Βρέμης για τη χειρουργική επέμβαση στον ώμο, την αποκατάστασή του και τους στόχους του ΠΑΟΚ.

Ο Γίρι Παβλένκα επιβεβαίωσε ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις έως τέσσερις μήνες, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Μόναχο για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στον ώμο.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, που είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της πρώην ομάδας του, Βέρντερ Βρέμης, δίνοντας ο ίδιος το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του.

«Ο τραυματισμός φυσικά κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Την περασμένη εβδομάδα υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο και θα μείνω εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση του ώμου μου εξελίσσεται καλά. Ελπίζω απλώς να επιστρέψω στο γήπεδο όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση την εκτίμηση του 34χρονου γκολκίπερ, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο του 2026, με την επιστροφή του να τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασής του.

Ο Παβλένκα αναφέρθηκε και στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις απαιτήσεις που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ.

«Η ζωή εδώ είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Έχουμε πολλή ηλιοφάνεια και αυτό μας αρέσει. Είναι φυσικά κάπως διαφορετικά σε σχέση με τη Βρέμη», σημείωσε, για να προσθέσει:

«Το επίπεδο του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο υψηλό όσο στην Bundesliga, αλλά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και εμείς στον ΠΑΟΚ, διαθέτουμε μεγάλη ποιότητα. Όταν παίζουμε αυτά τα ντέρμπι, το επίπεδο είναι πραγματικά καλό. Οι στόχοι μας είναι να αγωνιζόμαστε κάθε χρόνο στην Ευρώπη και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».