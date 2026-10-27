Για πρώτη φορά μετά την επέμβαση, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα, δίνοντας στον Αλέσιο Λίσι μια υπερπολύτιμη επιλογής ενόψει συνέχειας.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΚ ξεκίνησε με προβλήματα αλλά και με ένα καλό νέο. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αφήνει οριστικά πίσω του την ταλαιπωρία και τη μακροχρόνια περίοδο της αποκατάστασης, κάνοντας το πιο κρίσιμο βήμα για την επανένταξή του στην αγωνιστική δράση. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, έπειτα από την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί τον περασμένο Μάιο και τη σταδιακή του ενσωμάτωση στις τελευταίες προπονήσεις, πάτησε γκάζι και —για πρώτη φορά— έβγαλε χθες στο ακέραιο όλο το πρόγραμμα της προπόνησης.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η επιστροφή του στα γήπεδα δεν είναι πια μια θεωρητική σκέψη, αλλά μια πραγματικότητα που πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Ο Ντεσπόντοφ δούλεψε σκληρά όλο αυτό το διάστημα, έδειξε μεγάλη συνέπεια στην προσπάθειά του να επανέλθει. Τον τελευταίο καιρό έμπαινε σε ένα κομμάτι της προπόνησης των συμπαικτών του και μια ίωση καθυστέρησε για λίγες ημέρες την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς. Πλέον απομένει το κομμάτι που έχει να κάνει με τη φυσική του κατάσταση που μετά από όσα πέρασε τους προηγούμενους μήνες φαντάζει να είναι και το πιο εύκολο.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ ξεκινά πλέον να μετρά αντίστροφα για να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Είναι δεδομένο ότι όταν βρεθεί στην απαιτούμενη αγωνιστική κατάσταση για να πάρει χρόνο συμμετοχής θα αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση στην επίθεση του Δικέφαλου. Η ποιότητα του και τα πολύ καλά του χτυπήματα στις στατικές φάσεις είναι σίγουρο ότι θα προσφέρουν λύσεις όταν μπει και αυτός στην... εξίσωση των παιχνιδιών.