Η Superleague ανακοίνωσε την έγκριση της εκπόνησης μελέτης για τη κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η Superleague γνωστοποίησε την απόφαση που πάρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση σχετικά με τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Τελικά, ενέκρινε ομόφωνα να γίνει η μελέτη γι' αυτήν και από τις δύο εταιρείες που ήταν υποψήφιες.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League και λοιπά σχετικά ζητήματα, από κοινού στις εταιρείες Deloitte και PwC.