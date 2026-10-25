Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει εγκλωβιστεί σε μια συνεχή...λούπα, από την οποία δεν μπορεί να ξαφύγει όσο επαναλάμβανει τα λάθη που τον έχουν βάλει σε καθεστώς έντονη πίεσης.

Λένε ότι δεν μπορεί να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κάνει τα ίδια, σχεδόν πάντα, λάθη. Και όχι μόνο αυτό αλλά συνεχίζει να μην μαθαίνει από αυτά. Αντίθετα μοιάζει να ελπίζει ότι με κάποιο τρόπο, εφαρμόζοντας το ίδιο σχέδιο, θα καταφέρει να διορθώσει τις αδυναμίες του και να πετύχει περισσότερα από όσα εντέλει καταφέρνει μέσα στο γήπεδο.

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο από παιχνίδι σε παιχνίδι

Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, το μοτίβο παραμένει το ίδιο, με μικρές παραλλαγές που δεν είναι αρκετές να αλλάξουν την εικόνα μιας ομάδας που δείχνει να έχει μπει σε μια συνεχόμενη... λούπα από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Οι ασπρόμαυροι έχασαν από τον ΟΦΗ, αποχώρησαν με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο και κάτω από τις αποδοκιμασίες του κόσμου τους που έκανε το ταξίδι μέχρι την Κρήτη.

Ο Αλέσιο Λίσι παρέταξε την ομάδα του με δύο μόνο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Ηρακλή. Ο Αντώνης Τσιφτσής επέστρεφε στην εστία στη θέση του Δημήτρη Μοναστηρλή και ο Ράχμαν Μπάμπα τοποθετήθηκε στην αριστερή πλευρά της άμυνας αντί του Δημήτρη Γιαννούλη. Κατά τα άλλα, το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς μέσους επιλέχθηκε για δεύτερη φορά με την ίδια σύνθεση: Γιάκιτς, Ζαφείρης και Ούγκρεσιτς.

Το πολυσυζητημένο με τους δύο επιθετικούς έμεινε για μια ακόμη αγωνιστική... στις καλένδες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην αρχική ενδεκάδα, και ο Σιμόν Μπάνζα στον πάγκο. Ξανά ο Κονγκολέζος επιστρατεύτηκε στη διάρκεια του παιχνιδιού για να παίξει ως δίδυμο με τον Εντιαγέ, με τον ΠΑΟΚ να είναι πίσω στο σκορ και ξανά σκόραρε. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γκολ του δεν ήταν αρκετό για να γίνει το έναυσμα και να γυρίσει το παιχνίδι.

Ίδια τακτικά διλήμματα και το ρίσκο που δεν παίρνεται

Προφανώς και ο Αλέσιο Λίσι θεωρεί ότι είναι μάλλον παρακινδυνευμένο να ξεκινήσει ένα παιχνίδι με δύο επιθετικούς. Από τη στιγμή όμως που στους τελευταίους τρεις αγώνες το ίδιο το παιχνίδι, με την εξέλιξή του, τον αναγκάζει να τους χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα, είναι μάλλον λογικό να αναρωτιέται κανείς γιατί δεν το κάνει από την αρχή. Πολύ περισσότερο όταν στα δύο προηγούμενα με Καλαμάτα και Ηρακλή, στα καλύτερα διαστήματα της η ομάδα του έπαιζε με τους Εντιαγέ και Μπάνζα στην επίθεσή της.

Ίσως το ρίσκο να άξιζε τον κόπο, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που το σχήμα με τους τρεις χαφ —από τους οποίους ο Ούγκρεσιτς παίζει πιο προωθημένος— δεν μοιάζει να είναι και τόσο αποδοτικό στην επίθεση, ούτε κυρίως στην ανασταλτική λειτουργία του Δικεφάλου. Οι αποστάσεις παραμένουν μεγάλες, η ηρεμία στην άμυνα αναζητείται και οι αμυντικές μεταβάσεις συνεχίζουν να πληγώνουν τους ασπρόμαυρους.

Ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Καθώς όμως δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ στις ευκαιρίες που δημιούργησε και σταδιακά άρχισε να προβληματίζεται ότι οι αντίπαλοί του έσπαγαν με σχετική άνεση την πίεσή του και έψαχναν να βρουν μπροστά στον χώρο τον Νους κατά κύριο λόγο και τον Φούντα.

Στο χειρότερο timing το...κακό φεγγάρι του Τσιφτσή

Ακόμη και στον τρόπο που δέχεται γκολ ο ΠΑΟΚ επικρατεί ένα μοτίβο λαθών, με τον Αντώνη Τσιφτσή να έχει τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ μπήκε μπροστά στο σκορ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ήδη στο 3ο λεπτό έδειξε ότι δεν είναι συγκεντρωμένος και παραλίγο να δεχθεί γκολ από πίεση που του ασκεί ο Νους. Στο 37΄ όμως παίρνει εντελώς λάθος αποφάσεις.

Πρώτα από όλα, δεν διαβάζει σωστά τη φάση για να βγει πιο ψηλά και να έχει πλεονέκτημα αν χρειαστεί να κινηθεί γρήγορα προς την μπάλα. Και όταν μπαίνει στη διεκδίκηση της, αντιδρά πολύ άσχημα, μπερδεύεται και την αφήνει να περάσει μέσα από τα πόδια του, δίνοντας τη δυνατότητα στον Φούντα να μπει με αυτή στα δίχτυα.

Ο Τσιφτσής βέβαια έκανε κάποιες καλές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν μειώνει την τεράστια ευθύνη του για το γεγονός ότι η ομάδα του αναγκάστηκε για ένα ακόμη παιχνίδι να κυνηγά στο σκορ.

Το λάθος του στην Κρήτη, μάλιστα, έρχεται ως συνέχεια αυτού που έκανε στον αγώνα με την Καλαμάτα, με την άτσαλη έξοδο, την ανατροπή του Βάργκας και την αποβολή του. Και το χειρότερο είναι ότι τα λάθη αυτά προέκυψαν από τη στιγμή που ο Έλληνας γκολκίπερ πήρε το χρίσμα του βασικού τερματοφύλακα.

Οι παραδοξότητες καλά κρατούν

Είναι επίσης παράδοξο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μείνει πίσω στο σκορ για να ανεβάσει εντάσεις και να πιέσει ψηλά τους αντιπάλους του. Όπως παράδοξο είναι το γεγονός ότι τις καλύτερες αποφάσεις από τους αμυντικούς του —τους έξι συνολικά που αγωνίστηκαν στο παιχνίδι— τις πήρε ο αναπληρωματικός Παντελής Χατζηδιάκος και στην άμυνα και στην επίθεση. Και από τους χαφ τις πιο σωστές τις πήρε , αυτός που κατά συνθήκη παίζει στον άξονα της μεσαίας γραμμής:ο Γκρεγκ Τέιλορ. Ο Σκωτσέζος, ήταν αυτός που μοίρασε καλύτερα το παιχνίδι τόσο σε σχέση με τον Ούγκρεσιτς όσο και τον Γιάκιτς, τον οποίο αντικατέστησε.

Η επόμενη μέρα και η πίεση

Τι γίνεται από εδώ και πέρα; Ο Λίσι, όταν ρωτήθηκε τι χρειάζεται για να γυρίσει όλο αυτό, απάντησε μονολεκτικά: «Δουλειά». Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε έκανε λόγο για την πίεση κάτω από την οποία αγωνίζεται η ομάδα του. Δεν έχει άδικο ότι υπάρχει τεράστια πίεση, αλλά όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, η πίεση είναι φυσιολογική σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ.

Το κακό είναι ότι η ίδια η ομάδα έβαλε τον εαυτό της υπό πίεση με τις άσχημες εμφανίσεις της. Και τώρα θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να την ξεπεράσει, βγάζοντας στο χορτάρι μια εντελώς διαφορετική εικόνα... οσο το δυνατόν πιο σύντομα.