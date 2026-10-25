Ο ΟΦΗ διπλασίασε το προβάδισμα του κόντρα στον ΠΑΟΚ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ανδρούτσου.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-1. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με τον Φούντα και ο Ανδρούτσος διπλασίασε το προβάδισμα των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Στο 82' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Μπάμπα έπειτα από κεφαλιά του Καραχάλιου και δύο λεπτά αργότερα ο αρχηγός του Ομίλου νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-0, φέρνοντας «αγκαλιά» την ομάδα του με το τρίποντο.

Το πέναλτι του Μπάμπα και η εκτέλεση του Ανδρούτσου