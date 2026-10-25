ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Πέναλτι του Μπάμπα, ο Ανδρούτος έκανε το 2-0
Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-1. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με τον Φούντα και ο Ανδρούτσος διπλασίασε το προβάδισμα των Κυπελλούχων Ελλάδας.
Στο 82' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Μπάμπα έπειτα από κεφαλιά του Καραχάλιου και δύο λεπτά αργότερα ο αρχηγός του Ομίλου νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-0, φέρνοντας «αγκαλιά» την ομάδα του με το τρίποντο.
Το πέναλτι του Μπάμπα και η εκτέλεση του Ανδρούτσου
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