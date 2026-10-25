ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Οι ευκαιρίες του Δικεφάλου στο πρώτο ημίχρονο
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Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές ευκαιρίες στο ματς με τον ΟΦΗ.
Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ 1-0 εις βάρος του.
Στο πρώτο λεπτό ο Ζίβκοβιτς νικήθηκε από τον Λίλο.
Στο 15' ο Εντιαγέ από πλάγια δεξιά επίσης δεν κατάφερε να νικήσει τον γκολκίπερ του ΟΦΗ.
Στο 40' ο Εντιαγέ έστειλε τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι και δεν μπόρεσε να κάνει το 1-1.
Στο 42' ο Λίλο νίκησε και τον Τάισον.
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