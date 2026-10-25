Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές ευκαιρίες στο ματς με τον ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ 1-0 εις βάρος του.

Στο πρώτο λεπτό ο Ζίβκοβιτς νικήθηκε από τον Λίλο.

Στο 15' ο Εντιαγέ από πλάγια δεξιά επίσης δεν κατάφερε να νικήσει τον γκολκίπερ του ΟΦΗ.

Στο 40' ο Εντιαγέ έστειλε τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι και δεν μπόρεσε να κάνει το 1-1.

Στο 42' ο Λίλο νίκησε και τον Τάισον.



