Ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο έχει 13 τελικές έναντι 0 του Βόλου ELABET.

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Βόλο ELABET, αλλά γκολ δεν βρήκε.

Οι πράσινοι έχουν 13 τελικές έναντι 0 των γηπεδούχων. Τα κόρνερ είναι 7-1 για τους πράσινους, που έχουν κατοχή 73%, έναντι 27% της ομάδας της Μαγνησίας.

Στο 24' ο Παναθηναϊκός έχασε την πιο μεγάλη του ευκαιρία, όταν ο Ντέσερς από κοντά σημάδεψε το αριστερό δοκάρι.

Στο 40' ο Σιαμπάνης απέκρουσε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν.