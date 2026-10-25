Βόλος ELABET - Παναθηναϊκός: 13άρι στις τελικές το τριφύλλι
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Ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο έχει 13 τελικές έναντι 0 του Βόλου ELABET.
Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Βόλο ELABET, αλλά γκολ δεν βρήκε.
Οι πράσινοι έχουν 13 τελικές έναντι 0 των γηπεδούχων. Τα κόρνερ είναι 7-1 για τους πράσινους, που έχουν κατοχή 73%, έναντι 27% της ομάδας της Μαγνησίας.
Στο 24' ο Παναθηναϊκός έχασε την πιο μεγάλη του ευκαιρία, όταν ο Ντέσερς από κοντά σημάδεψε το αριστερό δοκάρι.
Στο 40' ο Σιαμπάνης απέκρουσε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν.
@Photo credits: INTIME
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