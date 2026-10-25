Ο Νοά Φαντιγκά αποκλείστηκε από την αποστολή του Άρη για τον αγώνα (19:30) με τον Ατρόμητο λόγω πειθαρχικού παραπτώματος στη διάρκεια της εβδομάδας.

Για πειθαρχικούς λόγους δεν βρίσκεται στην αποστολή του Άρη ο Νοά Φαντιγκά. Ο Βέλγος αριστερός full back υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα στη διάρκεια της εβδομάδας και ο Μιχάλης Γρηγορίου αποφάσισε τον αποκλεισμό του από την αποστολή, παρότι υπάρχει σαφέστατο ζήτημα στα αμυντικά άκρα της ομάδας. Για την ακρίβεια, με εξαίρεση τον Χρήστο Κάμτση δεν υπάρχει άλλος αμυντικός στην αποστολή του Άρη αν και οι Χαρούπας-Παπασαραφιανός έχουν χρησιμοποιηθεί στα αμυντικά άκρα σε κατάσταση ανάγκης.