Πράσινη... παράνοια στον Βόλο από χιλιάδες οπαδούς του Παναθηναϊκού, που κατέκλεισαν το Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν την «αρμάδα» του Νίστρουπ, παρά την έντονη βροχή.

Πανζουρλισμός στον Βόλο από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι κατέκλεισαν κατά χιλιάδες το Πανθεσσαλικό το απόγευμα της Κυριακής (25/10) προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ για το ματς αυτό της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Μπορεί ο καιρός να μην στάθηκε τελικά σύμμαχός τους, αφού υπάρχει έντονη βροχόπτωση, ωστόσο πολλοί από κείνους δεν πτοήθηκαν κι έτσι το «τριφύλλι» θα έχει μαζί του σημαντική μερίδα του κόσμου του, η οποία θα φροντίσει να το κάνει να νιώθει σαν να παίζει στην έδρα του.

Η προσέλευση έχει ξεπεράσει τις 12-13 χιλ., αλλά δεν καταφέρει να φτάσει το ρεκόρ που είχε θεσπιστεί για τον σύλλογο το 2022, όταν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε διαλύσει με 5-1 το κλαμπ της Μαγνησίας μπροστά σε 15-16 χιλ. θεατές.