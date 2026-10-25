Ο Ζότα Σίλβα πραγματοποίησε το πρώτο χατ τρικ στην καριέρα του.

Ο Ζότα Σίλβα βρίσκεται σ' εξαιρετική κατάσταση και το έδειξε και στο ματς με την Καλαμάτα. Ο 27χρονος Πορτογάλος επιθετικός του Ολυμπιακού πέτυχε το πρώτο χατ τρικ στην καριέρα του εναντίον της ομάδας της Μεσσηνίας κι αποθεώθηκε από τον κόσμο όταν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τον πέρασε στον πάγκο.

Έως τώρα ο Ζότα Σίλβα είχε σταματήσει τρεις φορές στα δύο γκολ σε ένα παιχνίδι. Στις 15/5/22 πέτυχε δύο γκολ με τη φανέλα της Κάζα Πία στο εκτός έδρας 5-1 επί της Λεϊσόες.

Στις 19/9/21 είχε δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη με 2-1 της Κάζα Πία επί της Νασιονάλ. Στις 16/10/20 είχε δύο γκολ, με τη φανέλα της Λεϊσόες, στην εντός έδρας νίκη με 3-1 κόντρα στη Βαρζίμ.