Ζότα Σίλβα: Το πρώτο χατ τρικ του Πορτογάλου επιθετικού
Ο Ζότα Σίλβα βρίσκεται σ' εξαιρετική κατάσταση και το έδειξε και στο ματς με την Καλαμάτα. Ο 27χρονος Πορτογάλος επιθετικός του Ολυμπιακού πέτυχε το πρώτο χατ τρικ στην καριέρα του εναντίον της ομάδας της Μεσσηνίας κι αποθεώθηκε από τον κόσμο όταν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τον πέρασε στον πάγκο.
Έως τώρα ο Ζότα Σίλβα είχε σταματήσει τρεις φορές στα δύο γκολ σε ένα παιχνίδι. Στις 15/5/22 πέτυχε δύο γκολ με τη φανέλα της Κάζα Πία στο εκτός έδρας 5-1 επί της Λεϊσόες.
Στις 19/9/21 είχε δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη με 2-1 της Κάζα Πία επί της Νασιονάλ. Στις 16/10/20 είχε δύο γκολ, με τη φανέλα της Λεϊσόες, στην εντός έδρας νίκη με 3-1 κόντρα στη Βαρζίμ.
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