Ανακοίνωση του Βόλου Elabet «με αφορμή τις δηλώσεις του πικραμένου και απογοητευμένου Λούνα»

Η ΠΑΕ Βόλος Elabet πήρε επίσημα θέση για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής τους, Αντόνιο Λούνα, ο οποίος υποστήριξε σε podcast ότι η ομάδα τού οφείλει χρήματα.

Ο Βόλος Elabet απάντησε δημόσια στους ισχυρισμούς του άλλοτε παίκτη του, Αντόνιο Λούνα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη σε podcast καταγγέλλοντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν ήταν εντάξει στις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος της Μαγνησίας υποστήριξε ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτές τις δηλώσεις μιας και σε λίγες ώρες αναμετρώνται με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό, ενώ παράλληλα δημοσίευσε μια υπεύθυνη δήλωση που είχε υπογράψει ο Ισπανός αριστερός μπακ.

Σε αυτή φαίνεται να έχει συμφωνήσει πριν αποχωρήσει ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντί του από πλευράς Βόλου Elabet.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Με αφορμή τις δηλώσεις μέσω podcast του κάθε πικραμένου και απογοητευμένου ποδοσφαιριστή, που στην προκειμένη περίπτωση ακούει στο όνομα Λούνα, τις οποίες δημοσιεύει μερίδα Μέσων Ενημέρωσης, χωρίς προηγουμένως να εξετάσουν τις αξιοπιστία τους, η ΠΑΕ Βόλος θα απαντήσει με ένα και μόνο έγγραφο.

Την υπεύθυνη δήλωση του Αντόνιο Λούνα λίγο πριν αποχωρήσει από την ομάδα του Βόλου, με την οποία δηλώνει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και ουδεμία οικονομική απαίτηση έχει από την ομάδα του Βόλου

Απλά για μία ακόμη φορά θα αναρωτηθούμε: Πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο χρόνος που βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν έχουν καμία δόση αλήθειας;

Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τέτοιους είδους αστειότητες βλέπουν πάντα το φως της δημοσιότητας πριν ή μετά από αγώνες με τον Παναθηναϊκό;

Και το κυριότερο; Που αποσκοπούν οι ψευδέστατες αυτές δηλώσεις που κρύβουν σκοπιμότητα και κακία, τρία (3) χρόνια μετά την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από την ομάδα μας. Τώρα το θυμήθηκε;

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Τι είχε πει ο Αντόνιο Λούνα

Ο 35χρονος αποκάλυψε στη συνέντευξή του πως του ζητήθηκε από τον Βόλο Elabet να κάνει περικοπές στις απολαβές του, πράγμα που τον οδήγησε στο να αποχωρήσει τελικά από τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα είπε:

«Σου λέει ότι πρέπει να χαρίσεις 8.000 ευρώ, 6.000, 4.000, όσα θέλει αυτός.

Στον Βόλο, τουλάχιστον, τελειώνει η σεζόν και ο πρόεδρος, με όλο του το θράσος, σε πιάνει και σου λέει: “Πρέπει να χαρίσεις 8.000 ευρώ, 6.000, 4.000, όσα θέλω εγώ”. Και είσαι υποχρεωμένος να τα χαρίσεις.

Συνέβη και σε μένα. Τελείωσε το συμβόλαιό μου και, όταν κοίταξα τα ποσά, είπα: “Κάτι δεν μου βγαίνει εδώ”. Δεν ήξερα πόσα χρήματα μου είχαν αφαιρέσει.

Και ήμουν τυχερός. Ήμουν τυχερός γιατί, μιλώντας με τους συμπαίκτες μου, κατάλαβα ότι δεν ήμουν από εκείνους στους οποίους είχαν κρατήσει τα περισσότερα χρήματα.

Είναι όλοι τους μαφιόζοι. Απίστευτα πράγματα!

Μίλησα με τον γιο του προέδρου και του είπα: “Σοβαρά τώρα; Μου το κάνετε αυτό για 3.000 ή 4.000 ευρώ, ρε φίλε;”.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχα παίξει τραυματίας, στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Παίζαμε την παραμονή μας στην κατηγορία και είχα μια μικρή ρήξη στον προσαγωγό. Αγωνίστηκα μάλιστα με ένεση για να αντέξω τον πόνο.

Είπα: “Άντε, ας βοηθήσω τα παιδιά”.

Και ο άλλος, λες και έκανε κλήρωση, καθόταν και σκεφτόταν πόσα θα κόψει από τον καθένα. “Αντόνιο, 4.000 ευρώ λιγότερα”.

Εγώ ήμουν με το πόδι διαλυμένο κι εκείνος μου έκοβε λεφτά! Αντί να μου δώσει παραπάνω χρήματα για την προσπάθεια που έκανα και για το ότι στάθηκα δίπλα στους συμπαίκτες μου, αυτός μου αφαιρούσε χρήματα. Καταλαβαίνεις;

Αλλά δεν άντεχα άλλο και είπα: “Ξέρεις κάτι, ρε φίλε; Άντε γαμ… όλοι σας! Εγώ φεύγω από εδώ και δεν θέλω να σας ξαναδώ ποτέ”».