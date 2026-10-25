Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta γιατί δεν πρέπει να τριτώσει το κακό για τον Ολυμπιακό στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός ως σύλλογος έχει τεράστια πλεονεκτήματα, κυρίως μεγάλη δυναμική. Γι΄ αυτό και μπορεί να κερδίσει και τον πιο μεγάλο αντίπαλο του, όχι στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη! Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, κερδίζοντας ομάδες από την Αγγλία και την Ιταλία (Άστον Βίλα και Φιορεντίνα)!

Αλλά έχει και μειονεκτήματα ο Ολυμπιακός. Ένα από αυτά; Μπορεί εύκολα να υποτιμήσει έναν αντίπαλο. Κι όταν ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό, να ξέρετε, μπορεί να χάσει από την πιο αδύναμη ομάδα, σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Μπορεί να φέρει το χειρότερο αποτέλεσμα, από το να φάει 0-4 στο Καραϊσκάκη από τη Μακάμπι Χάϊφα, έως να αποκλειστεί στο Κύπελλο από ομάδα Β΄ Εθνικής (τον Πανσερραϊκό).

Πού θέλω να καταλήξω: Το παιχνίδι με την Καλαμάτα σήμερα στο Καραϊσκάκη είναι ένα τεστ χαρακτήρα και συνέπειας για την ομάδα του Ιμανόλ. Μετά από έξι στη σειρά νίκες, εάν το κάνει κλασικά Ολυμπιακά και δεν αντιμετωπίσει το παιχνίδι όπως πρέπει και υποτιμήσει την αντίπαλο της, θα πάθει τεράστια ζημιά. Ίσως ανυπολόγιστη ενόψει της συνέχειας, διότι ήδη έχει τρομακτικές γκέλες, το 0-1 από τον ΟΦΗ μέσα στο σπίτι και το 1-1 στο Βόλο.

Η εμπειρία με έχει διδάξει ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για τον Ολυμπιακό από το να παίζει με νεοφώτιστη ομάδα, ειδικά στο Καραϊσκάκη! Πέρυσι, έφερε ισοπαλίες και με τις δύο νεοφώτιστες: 1-1 με την Κηφισιά και 0-0 με τη Λάρισα!!! Πρόπερσι, έφερε ισοπαλίες επίσης και με τις δύο νεοφώτιστες: 2-2 με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη και 1-1 με την Καλλιθέα στη Λεωφόρο!!! Αρκούν αυτά;

Δυστυχώς, μιλάμε για φοβερή έλλειψη σοβαρότητας και συγκέντρωσης όταν ο αντίπαλος μοιάζει να είναι του χεριού του. Εξ ου και είναι μεγάλο στοίχημα για τον Ιμανόλ να εμφανίσει σήμερα μία ομάδα που θα βγάλει σοβαρότητα και αξιοπιστία. Οτιδήποτε άλλο πέραν της νίκης, θα είναι πισωγύρισμα μεγάλο για τον Ολυμπιακό κι όποιος δεν το καταλαβαίνει, μάλλον δεν νιώθει. Έχει φοβερή ευκαιρία η ομάδα να σταθεροποιηθεί σε νικηφόρο επίπεδο και να διατηρήσει την ψυχολογία της πολύ ψηλά για να πάρει μετά κι άλλες κι άλλες νίκες.

Οι «ερυθρόλευκοι», όμως, πρέπει να παίξουν πραγματικά καλά για να κερδίσουν σήμερα. Πολύ απλά γιατί έχουν απέναντι τους πολύ καλό αντίπαλο. Μία πολύ γενναία κι επιθετική ομάδα, που έχει βάλει εφτά γκολ στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές! Εάν δεν κατατεθεί πάλι ψυχή και δεν τα δώσει όλα ο Ολυμπιακός, θα υποστεί σοκ που δεν θα το καταλάβει! Ολυμπιακός με εικόνα όπως π.χ. στη Λιβαδειά, μετά το 2-1 επί της Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη (όπως τώρα προέρχεται από το 1-0 με την Σλάβια Πράγας στο Καραϊσκάκη), δεν θα έχει καμία τύχη απέναντι σε έναν αντίπαλο διψασμένο για γκολ και αποτέλεσμα όπως είναι η Καλαμάτα.

Ο δε Φορτούνης, που ξέρει όσο κανένας άλλος την ομάδα θα πρέπει κι αυτός να περάσει τα σωστά μηνύματα στους συμπαίκτες του γι΄ αυτό το παιχνίδι, έτσι ώστε να δούμε έναν Ολυμπιακό με τη σωστή νοοτροπία κι όχι ύφος μπλαζέ, που παραπέμπει αυτόματα σε γκέλα όταν μιλάμε για Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσει καλά το παιχνίδι η ομάδα κι όχι να «αφήσει» τα πρώτα 25 λεπτά όπως έκανε με την Σπάρτα την Πέμπτη.

Ο Ολυμπιακός ήδη φέτος έχει χάσει πέντε βαθμούς από ομάδες (ΟΦΗ και Βόλο) με τις οποίες έχει καλές σχέσεις σε διοικητικό επίπεδο και δίνει και παίρνει παίκτες. Εάν τριτώσει το κακό με την Καλαμάτα, με την οποία επίσης έχει καλές σχέσεις διοικητικά και δίνει παίκτες, πραγματικά θα είναι αδιόρθωτος.

Άσχετο: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρεν, ο κορυφαίος σκόρερ της, ο Λεπόλ, είναι οριακό αν θα προλάβει η, δεν θα προλάβει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σε 10 ημέρες για το Γιουρόπα Λιγκ, λόγω τραυματισμού. Στη δε Μίλαν περιμένουν την απόφαση της ΟΥΕΦΑ για την τιμωρία του γκολκίπερ Μανιάν αναφορικά με την αποβολή του την Πέμπτη. Εάν τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές, θα χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό. Εάν τιμωρηθεί με μία, θα παίξει στο Καραϊσκάκη. Στην πραγματικότητα κινδυνεύει με τρεις αγωνιστικές.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει και λάθος την αλλαγή του Έσε στο 62ο λεπτό του αγώνα με την Σπάρτα Πράγας. Διότι ο Αργεντίνος έδωσε πάρα πολλά πράγματα στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού, πραγματικά ήταν σούπερ αμυντικά, σε βαθμό που να επιτρέπει μάλιστα στον Φρόϊλερ να κινείται επικίνδυνα επιθετικά.

Ο Έσε συνεχώς έκλεβε κι έκοβε, ενίοτε με τρομερά τάκλιν και έδινε πολύ μεγάλη σιγουριά αμυντικά για την ομάδα, ακόμη και στα πλάγια, ενώ κάλυψε και τον Ρέτσο όταν χρειάστηκε. Προσπάθησε να βοηθήσει κι επιθετικά, είχε ένα σουτ που κόπηκε, συν κάποιες πάσες ανάμεσα στις γραμμές, όμως τελικά αντικαταστάθηκε από τον Πουέρτα, με το λογικό σκεπτικό ότι όσο έμενε το 0-0 ο Ολυμπιακός ίσως χρειάζονταν έναν πιο καλό δημιουργικά χαφ.

Ο Πουέρτα είχε κάποιες «γλυκιές» πάσες και καλές εκτελέσεις κόρνερ και, εν τέλει, χωρίς να εντυπωσιάσει κατέγραψε μία καλή επίδοση, καθώς για δεύτερο στη σειρά ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη μετά από εκείνο με τη Γιαγκελόνια, μπαίνει αλλαγή με το ματς ισόπαλο και με τη δική του παρουσία η ομάδα τελικά κερδίζει το τρίποντο!

Πρέπει, πάντως, να παραδεχθούμε ότι μετά το γκολ του Γκονζάλες, στα 12 τελευταία λεπτά της πίεσης των Τσέχων, έλειψε πολύ από τον Ολυμπιακό ο Έσε στο ανασταλτικό κομμάτι, στο οποίο ο Πουέρτα δεν βοήθησε καθόλου-γενικά σπάνια βοηθάει αμυντικά, σε σχέση όχι μόνο με τον Έσε, αλλά και με τον φρόϊλερ, κι αυτό είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο.

Σήμερα ο Κολομβιανός δεν επιτρέπεται να είναι αδιάφορος αμυντικά, ειδικά με την απουσία του Ρέτσου, ο οποίος έχει λείψει μόνο από ένα παιχνίδι από την αρχή της σεζόν, σε εκείνο το 1-0 με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όταν κι είχε πάρει τη θέση του ο Σμάϊλοβιτς.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍