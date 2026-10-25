Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την επιστροφή της ΑΕΚ στις σαρωτικές εμφανίσεις της Νέας Φιλαδέλφειας και για τους πολλούς πρωταγωνιστές σε ένα απολαυστικό σαββατόβραδο στο σπίτι της.

Λέγαμε πριν μερικές μέρες ότι στο Έτιχαντ ήταν αναμενόμενο να έχει... κατηφόρα καθώς η αβυσσαλέα διαφορά ποιότητας με τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν αμείλικτη. Το ίδιο, ωστόσο, ισχύει και για τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια εντός των συνόρων, κάτι που επιβεβαιώθηκε με το εμφατικό 5-0 επί του Παναιτωλικού. Σάββατο βράδυ, με την Allwyn Arena ξανά γεμάτη και τους φίλους της Ένωσης να απολαμβάνουν όμορφη μπάλα από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε ακόμα ένα παιχνίδι στο σπίτι της.

Είναι γνωστή η δυναμική της ΑΕΚ στην έδρα της τα τελευταία χρόνια που επέστρεψε στη δική της γειτονιά, αλλά ειδικά φέτος στο ξεκίνημα της σεζόν η Ένωση είναι ισοπεδωτική. Επτά νίκες σε ισάριθμα ματς σε όλες τις διοργανώσεις και συνολικά τέρματα 30-1! Μιλάμε για συντριπτικά στατιστικά με την ΑΕΚ να φτάνει τα 99 επίσημα ματς στο νέο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας σχεδόν τα 3/4 των αγώνων που δίνει εκεί καθώς μετράει συνολικά 73 νίκες με 219 τέρματα υπέρ και 56 κατά...

Η ομάδα του Νίκολιτς μπαίνει στα βιβλία της Ιστορίας της ΑΕΚ συμπληρώνοντας έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα, κάτι που δεδομένα πιστοποιεί τη νοοτροπία νικητή που χτίστηκε και διατηρήθηκε με συνέπεια. Η ισοφάριση των 31 σερί αγώνων δίχως ήττα, ρεκόρ που κατείχαν ομαδάρες της ΑΕΚ του παρελθόντος, είναι ένα παράσημο υπερηφάνειας για τον Σέρβο τεχνικό και τους ποδοσφαιριστές του, όπως είπε και ο ίδιος μετά το παιχνίδι, δείχνοντας όλοι τους αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα ώστε να διατηρήσουν και φέτος την πρωτιά που κατέκτησαν πανάξια πέρυσι.

Ο Δικέφαλος μετά τις δύο ήττες στην Αγγλία μπήκε από το πρώτο λεπτό με το μάτι να γυαλίζει θέλοντας να βγάλει αντίδραση. Να σκοράρει νωρίς, να καθαρίσει γρήγορα το ματς και να προσφέρει και θέαμα στον κόσμο. Και τα κατάφερε όλα με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει τη βραδιά έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές και τον Νίκολιτς να κάνει και διαχείριση έχοντας μπροστά πολύ απαιτητικά ματς όπως αυτά που ακολουθούν με ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Ο Νίκολιτς είχε εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα καθώς άνοιξε το ροτέισον παραπάνω από αυτό που αναμενόταν με πέντε αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει στο ματς με τη Σίτι. Αυτός που πήρε τον ρόλο του αντι-Μάγερ ήταν ο Μάνταλος, αλλά από την αριστερή πλευρά, με τον Κοϊτά να έρχεται στη δεξιά. Από το πόδι του Έλληνα μεσοεπιθετικού με το «όπλο» των στατικών φάσεων και την κεφαλιά του Μουκουντί άνοιξε νωρίς ο δρόμος για τη νίκη, ενώ ο Μαυριτανός εξτρέμ επέστρεψε στις γεμάτες εμφανίσεις με γκολ και ασίστ δείχνοντας όσα και πέρυσι όταν ξεκινούσε από κάποιο σημείο και έπειτα συστηματικά στη δεξιά πτέρυγα.

Παρότι ο πυλώνας του άξονα της μεσαίας γραμμής που ονομάζεται Μαρίν έμεινε στον πάγκο, η ΑΕΚ είχε τους Κάιρινεν και Βιτάλις στο κέντρο να κυριαρχούν τόσο στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη όσο και στις ανακτήσεις. Η εμφάνιση τόσο του Φινλανδού χαφ όσο και του Ούγγρου μέσου ήταν ολοκληρωμένη και είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια να διατηρήσουν την υψηλή απόδοση καθώς στο κέντρο είναι αλήθεια πως ο Νίκολιτς παιχνίδι με παιχνίδι φαίνεται πως ψάχνεται για τον παρτενέρ του Μαρίν.

Άλλο ένα θετικό επίσης ήταν ότι και ο Βάργκα, έστω και με πέναλτι, επέστρεψε στα γκολ μετά τον τραυματισμό του, όπως σημαντικό ήταν επίσης που και ο Ζίνι σκόραρε. Ο Ανγκολέζος φορ χρειάζεται να βελτιώσει τις αποφάσεις στις τελικές του ενέργειες, αλλά είναι καλό που οι δύο από τους τρεις φορ της ΑΕΚ διατηρούν την επαφή τους με τα δίχτυα σε μια περίοδο που ο Γιόβιτς δεν βρίσκει το γκολ. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτές οι περίοδοι για τους επιθετικούς, ακόμα και για τους πρωτοκλασάτους.

Η εξέλιξη του ματς και το γεγονός ότι αυτό είχε τελειώσει από το πρώτο μέρος ουσιαστικά, βοήθησε τον Νίκολιτς να κάνει, όπως αναφέραμε παραπάνω, και την απαραίτητη διαχείριση με τις αλλαγές. Με τον Κουτέσα να βγάζει πάλι σπιρτάδα και τον Ζούμπκοφ να παρουσιάζει ξανά καλό πρόσωπο ερχόμενος από τον πάγκο, σκοράροντας και το πέμπτο γκολ στο φινάλε και δείχνοντας ότι ανεβάζει σιγά σιγά την απόδοσή του. Απολαυστικό σαββατόβραδο λοιπόν στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και από βδομάδα ξεκινάει το δεκαήμερο... φωτιά με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ να δίνει τα πρώτα πολύ μεγάλα ματς της σεζόν στην Ελλάδα και το πιο... λαμπερό υποδεχόμενη τη «Βασίλισσα» στο σπίτι της.