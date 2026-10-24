Ηρακλής: Έκλεισε η φωνή του Ματσάρι και δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου
Ο Εουτζένιο Σένα, κάνοντας τις τοποθετήσεις του ανέφερε για τον Βάλτερ Ματσάρι και το ότι δεν βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου: «Ο κ. Ματσάρι δεν μπόρεσε να έρθει για να τοποθετηθεί, καθώς δεν του έχει μείνει φωνή. Θέλω να μεταφέρω τη λύπη και τη στενοχώρια ολόκληρου του αγωνιστικού τμήματος προς τον κόσμο μας, μετά το κακό αποτέλεσμα, ειδικά από τη στιγμή που ήρθε στο γήπεδο για να μας συμπαρασταθεί. Από την επόμενη κιόλας αγωνιστική, υποσχόμαστε ότι θα παρουσιάσουμε σαφή βελτίωση.
Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για εμάς αυτή που πέρασε, λόγω όσων συνέβησαν στον προηγούμενο αγώνα. Ήταν αναμενόμενο ότι όλη αυτή η κατάσταση θα άφηνε αρνητικό αποτύπωμα στην ομάδα. Ελπίζουμε να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις».
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