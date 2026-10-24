Λέτο: «Κυριόπουλος και Πολυκράτης άρπαξαν την ευκαιρία τους κι έδειξαν τι μπορούν να κάνουν»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV μετά τη μεγάλη ανατροπή της Κηφισιάς Tutu Deals επί του Ηρακλή.

Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε σπουδαία βαθμολογική νίκη και έκανε βαθμολογικό... άλμα προς την 6η θέση! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, κάνοντας μάλιστα ανατροπή.

Δύο από τις αλλαγές του Αργεντινού τεχνικού, ο Γιώργος Κυριόπουλος κι ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης, έκαναν τη διαφορά, καθώς έδωσαν τις ασίστ στα δυο γκολ της ομάδας των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο μέρος και ο κόουτς τους τόνισε πως οι δυο νεαροί αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους, δείχνοντας την αξία τους.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ιστορική ομάδα, σε μια όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Το πρώτο 45λεπτό παίξαμε το ποδόσφαιρο που μας αρέσει, να δημιουργούμε και να έχουμε τη μπάλα. Στο β' μέρος χάσαμε την συγκέντρωση μας και αναγκαστήκαμε να πιέσουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση.

Μπράβο στα δύο παιδιά (Κυριόπουλο - Πολυκράτη) που περίμεναν την ευκαιρία τους για να παίξουν και όταν ήρθε την άρπαξαν και έδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, αν δεν δίνεις τον καλύτερο σου εαυτο και δεν είσαι έτοιμος υπάρχουν παίκτες στον πάγκο που είναι έτοιμοι».