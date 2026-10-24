Επιστροφή στην κανονικότητα με 5αρα, ρεκόρ και ένα χρόνο αήττητη η ΑΕΚάρα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την εύκολη επικράτηση και τη σούπερ αντίδραση της πρωταθλήτριας επί του Παναιτωλικού που επιβεβαιώνει την εγχώρια δυναμική της...

Επιτέλους σπίτι μας, στην πόλη μας και δεν θα γινόταν το αποτέλεσμα, η εικόνα, η αντίδραση, να μη προκύψουν για την ΑΕΚ έπειτα από την Αγγλία και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα για το Champions League στην Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Κάτι το οποίο κατέστη σαφές στον αγωνιστικό χώρο από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με μία ενδεκάδα που φανέρωσε διαχείριση των αγώνων, των ιδιαίτερα σημαντικών, που έρχονται για την πρωταθλήτρια στις εγχώριες διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο Δικέφαλος επικράτησε και μάλιστα αναμενόμενα εύκολα και με το φτωχό τελικά 5-0 απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου δίνοντας μία ακόμη υπέροχη και πανέμορφη ποδοσφαιρική παράσταση στο κοινό της. Για τον λόγο αυτό άλλωστε περισσότερο από 25.000 φίλοι της Ένωσης δεν σταμάτησαν να... παρτάρουν στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης: βοήθησε σε αυτό η εξαιρετική εικόνα και απόδοση της ΑΕΚ.

Ένα ζητούμενο ήταν η επιστροφή στην κανονικότητα για την αήττητη ομάδα του Σέρβου τεχνικού στην έδρα της και όχι μόνο. Ένα δεύτερο να πιάσει το ρεκόρ των 31 αγώνων δίχως ήττα στο πρωτάθλημα κάτι το οποίο είχε συμβεί στο παρελθόν επί Μπάγεβιτς (Φεβρουάριο 1992 με Γενάρη 1993) με 31 σερί ματς πρωταθλήματος. Τόσα παιχνίδια αήττητη είχε η Ένωση και τη σεζόν του νταμπλ το 1977-1978 αλλά μέσα στην ίδια χρονιά τότε (Οκτώβρη 1977 με Μάιο του 1978)! Ο Δικέφαλος με εμφατικό τρόπο απέναντι στον Παναιτωλικό πέτυχε αυτό το ρεκόρ, το ισοφάρισε και κατάφερε παράλληλα να παραμείνει αήττητη για έναν ολόκληρο χρόνο πλέον, σε ότι αφορά στο πρωτάθλημα φυσικά... Επίσης ζητούμενο είναι να έρθει η νίκη με πειστικό τρόπο, με απόδοση και εμφάνιση ανάλογη με αυτή που μας έχει συνηθίσει η Ένωση στην πόλη και το σπίτι της στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπως το έχει κάνει σε όλα της τα ματς έως και αυτό με τον Παναιτωλικό...

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά από την εκκίνηση της αναμέτρησης και παρά το γεγονός ότι είχε πειραματική, όχι κακή, αντιθέτως πολύ καλή, ενδεκάδα μιας και όπως σημείωσα στον πρόλογο του κειμένου, ο Νίκολιτς δουλεύει και τα υπόλοιπα ματς που έρχονται για Κύπελλο και πρωτάθλημα, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Ο Μάνταλος ήταν εξαιρετικός σε ρόλο αντί-Μάγερ από αριστερά, το δίδυμο Κάιρινεν με Βιτάλις δεν έχασε πρώτη και δεύτερη μπάλα ενώ παράλληλα έχτιζε εξαιρετικά τις επιθέσεις, τα μπακ έκαναν απίθανα και υπέροχα ανεβάσματα, ο Κοϊτά επέστρεψε στα δεξιά και έκανε ομορφιές... Απολογισμός; Τρία γκολ έως το 45', 14 συνολικά τελικές φάσεις, ισάριθμες προϋποθέσεις μέσα από την εστία του αντιπάλου, 7 κερδισμένα κόρνερ και μόλις μια στιγμή απειλής από την ομάδα του Αγρινίου. Αυτά μόλις στο πρώτο μισό της αναμέτρησης στην Νέα Φιλαδέλφεια παρακαλώ και πραγματικά δίχως ίχνος υπερβολής ήταν μικρό το σκορ και κολακευτικό για τον αντίπαλο.

Με κολλημένο στο γκάζι το πόδι μπήκαν οι κιτρινόμαυροι στο δεύτερο 45λεπτο και φυσικά βρήκαν νωρίς ξανά στο ματς το 4ο τέρμα τους με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βάργκα. Σωστός ο Ζίνι στη φάση που επέμεινε και κέρδισε το καταφανέστατο πέναλτι από τον Ξενόπουλο. Παρεμπιπτόντως ένα ακόμη ματς στο οποίο τα φορ της ΑΕΚ βρίσκουν γκολ, τόσο ο διεθνής Αγκολέζος επιθετικός, όσο και ο επίσης διεθνής Ούγγρος. Για τη φάση του πέναλτι πρέπει να σημειώσουμε ότι λογικά αφού δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για ανατροπή ο Φίτσας δεν καταλογίζει την έσχατη των ποινών, υπάρχει το VAR, σωστά και ο Κατοικος του υποδεικνύει να το δει γιατί υπάρχει ανατροπή από τον Ξενόπουλο. Με το σκορ στο 4-0 από το 56ο λεπτό, λογικά και απόλυτα δικαιολογημένα, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε αλλαγές και μάλιστα τρεις στο 63' της αναμέτρησης...

Δεν άργησε μάλιστα να ρίξει στο ματς και τον Ζουμπκόφ, πλην των Κουτέσα, Γιόβιτς και Μαρίν... Απόλυτα σωστή διαχείριση του Μάρκο Νίκολιτς στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και φυσικά βοήθησε η ομάδα για να του το κάνει πιο εύκολο. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε ήδη φτάσει στο 4-0 και είχε κάνει πολλές αλλαγές, άξιζε και έπρεπε να βρει τουλάχιστον ένα με δυο τέρματα ακόμη σε στιγμές με πρωταγωνιστές τους Κοϊτά, Ζουμπκόφ, Γιόβιτς, δίχως να αναφέρομαι στις αντίστοιχες και παραπάνω προϋποθέσεις που δημιούργησε και στο δεύτερο μισό του αγώνα στην εστία του Ξενόπουλου. Υπήρξε και... κερασάκι στη τούρτα από τον Ζουμπκόφ ο οποίος έγραψε το τελικό (κολακευτικό επαναλαμβάνω με 26 τελικές η ΑΕΚ και αντίστοιχες προϋποθέσεις) 5-0! Προφανώς ο Δικέφαλος έχει την καλύτερη επίθεση (με παιχνίδι λιγότερο αύριο με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής) έφτασε τα 21 τέρματα (σούπερ επίδοση σε 7 αγώνες), τη στιγμή που τα γκολ της στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι στο απίθανο και συγκλονιστικό νούμερο: 30-1!!!!

*****Μπράβο στην ιδιοκτησία της ΑΕΚ για τη συνέχεια που δίνει στον καλλωπισμό του πιο όμορφου γηπέδου της χώρας στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εκπληκτική αναβάθμιση στο χώρο των δημοσιογραφικών, στην είσοδο εννοώ αυτών, αλλά και η τοποθέτηση του εμβλήματος και το Αθλητική Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως που δημιουργήθηκε... Μπράβο και πάλι μπράβο!