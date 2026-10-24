Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ διαμόρφωσε το τελικό 5-0 της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού με υπέροχο μακρινό σουτ.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε ακόμα μια νίκη με ευρύ σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού με 5-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ με ένα γκολ που δεδομένα... έψαχνε και χρειαζόταν αρκετά.

Στο 90+2' ο Ουκρανός εξτρέμ πήρε την μπάλα από τον Ρότα και με δυνατό σουτ πίσω από το ημικύλιο «κεραυνοβόλησε» τα δίχτυα του Ξενόπουλου, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και δεύτερο με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Το γκολ του Ζούμπκοφ