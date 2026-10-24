Νίκολιτς: «Καταπλητική ατμόσφαιρα, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει 3-4 γκολ από το 15'»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη Μagenta TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά τις δυο ήττες στην Αγγλία, καθώς υπέταξε τον Παναιτωλικό με το ευρύ 5-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη Magenta TV μετά το ματς στάθηκε στην ένταση της ομάδας του, τονίζοντας πως από το 15' οι παίκτες του θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει 3 ή 4 γκολ, ενώ, για ακόμα μια φορά, «υποκλίθηκε» στους Ενωσίτες για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Oι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση, με πολύ υψηλά επίπεδα έντασης και ενέργειας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μέχρι το 15ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0, θα μπορούσαμε πολύ άνετα να έχουμε σκοράρει τρία και τέσσερα γκολ. Καταπληκτική ατμόσφαιρα, όλοι οι παίκτες έπαιξαν εξαιρετικά. Επιστρέψαμε στις νίκες και συνεχίζουμε. Προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ».

