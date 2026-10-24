Ο Βάργκα έκανε το 4-0 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό με εύστοχο πέναλτι που κέρδισε ο Ζίνι από τον Ξενόπουλο.

Η ΑΕΚ μετά το φανταστικό πρώτο μέρος κόντρα στον Παναιτωλικό μπήκε με το... πόδι στο γκάζι και στο δεύτερο μέρος με αποτέλεσμα να βρει τέταρτο γκολ μέσα σε περίπου 10 λεπτά.

Στο 53' ο Ζίνι τσίμπησε την μπάλα και ο Ξενόπουλος τον ανέτρεψε, με τον διαιτητή Φίτσα να δίνει το πέναλτι έπειτα από παρέμβαση VAR. Ο Βάργκα έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και έκανε το 4-0 με άψογη εκτέλεση.

Το εύστοχο πέναλτι του Βάργκα