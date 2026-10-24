Ο Ζίνι έκανε το 3-0 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό έπειτα από συνεργασία του Ρότα με τον Κοϊτά.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια της Allwyn Arena στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό με προβάδισμα τριών γκολ, ενώ βάσει ευκαιριών το προβάδισμαθα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο.

Στο 38ο λεπτό Ρότα και Κοϊτά συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο δεύτερος γύρισε την μπάλα και ο Ζίνι με πλασέ στην κίνηση έκανε το 3-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Το γκολ του Ζίνι για το 3-0