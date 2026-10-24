ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Κόρνερ του Μάνταλου και γρήγορο του Μουκουντί για το 1-0
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Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 4ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό με κεφαλιά του Μουκουντί έπειτα από κόρνερ του Μάνταλου.
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και προηγήθηκε εκμεταλλευόμενη στατική φάση για ακόμα μια φορά.
Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Ξενόπουλο για το 1-0.
Το γκολ του Μουκουντί
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