Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 4ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό με κεφαλιά του Μουκουντί έπειτα από κόρνερ του Μάνταλου.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και προηγήθηκε εκμεταλλευόμενη στατική φάση για ακόμα μια φορά.

Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Ξενόπουλο για το 1-0.

Το γκολ του Μουκουντί