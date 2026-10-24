Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα για το Ηρακλείο, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ σε ένα κομβικό για τη συνέχεια του στο πρωτάθληνμα παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ με μια πρωινή προπόνηση και το απόγευμα ταξιδεύει για το Ηράκλειο.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει στη διάθεση του εκτός από τους μακροχρόνια τραυματίες και τους Πέλκα και Λουσέ. Κανονικά υπολογίζεται ο Τσιφτσής που εξέτισε την ποινή του για την αποβολή του στον αγώνα με την Καλαμάτα στο τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή.



Την αποστολή για την Κρήτη αποτελούν οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα και Μύθου.