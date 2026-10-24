Ολυμπιακός: Η «επιχείρηση καταιγίδα» και το σημείο που τον βρίσκουν ευάλωτο

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναλύει στο blog του στο Gazzetta δύο πολύ σημαντικά θέματα για τον Ολυμπιακό.

Τα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, το ένα για το πρωτάθλημα και το άλλο για το Γιουρόπα Λιγκ, έχουν ένα κοινό σημείο.

Τόσο με τον Παναιτωλικό, όσο και με την Σπάρτα Πράγας η ομάδα του Ιμανόλ είχε ένα διάστημα, για περίπου 25 λεπτά, στα οποία όχι απλά κυριάρχησε πλήρως στο παιχνίδι, αλλά βομβάρδισε τις αντίπαλες εστίες με ατελείωτες τελικές.

Στο Αγρίνιο την προηγούμενη Κυριακή αυτό έγινε στα πρώτα 25 λεπτά, με 11 τελικές! Στο Καραϊσκάκη την Πέμπτη έγινε στο δεύτερο μισό του α΄ ημιχρόνου, από το 24΄ έως το 45+2’, με 16 τελικές! Η διαφορά είναι ότι με τον Παναιτωλικό στο καλό διάστημα του ο Ολυμπιακός τουλάχιστον έβαλε ένα γκολ και άνοιξε το σκορ βάζοντας τις βάσεις για το τρίποντο, ενώ με την Σπάρτα έμεινε στο μηδέν και πήρε τελικά το τρίποντο με ένα γκολ στο τέλος.

Το δεδομένο είναι ότι αυτή η «επιχείρηση καταιγίδα», με τον Ολυμπιακό να είναι καταιγιστικός για ένα μεγάλο διάστημα στα πρώτα του ημίχρονα, είναι κάτι που ξεκάθαρα ζητάει ο νέος προπονητής του, ο οποίος έχει καταλάβει πόσο σημαντικό για την συγκεκριμένη ομάδα είναι να πηγαίνει στην ανάπαυλα προηγούμενος στο σκορ-έτσι άλλωστε είχε κερδίσει όχι μόνο στο Αγρίνιο, αλλά και στη Μασσαλία, όπως και τον Παναθηναϊκό.

Πραγματικά, σε αυτό το καλό του κομμάτι μέσα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός είναι τρομερά πιεστικός και φοβερά επιθετικός. Είναι έτσι όπως θέλει να τον βλέπει ο κόσμος του. Δεν είναι, ωστόσο, το ίδιο αποτελεσματικός. Ίσως, διότι ενώ είναι δημιουργικός και φτιάχνει φάσεις, δεν φτάνει στον αριθμό των κλασικών ευκαιριών που θα έπρεπε να φτάσει.

Για παράδειγμα με τον Παναιτωλικό, μία καθαρή ευκαιρία για γκολ έκανε από το 1΄ έως το 25’-ακριβώς το γκολ που πέτυχε ο Ρόκα. Με την Σπάρτα η πιο σπουδαία ευκαιρία του ήταν του Ζέλσον, που την έχασε. Θέλω να πω ότι άμα κάνεις μία καθαρή ευκαιρία στο καλύτερο σου διάστημα ενός παιχνιδιού, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις ότι θα το αξιοποιήσεις όπως πρέπει αυτό το καταιγιστικό σου 25λεπτο. Άρα, πρέπει να επιμείνουν ο Ιμανόλ και οι παίκτες σου στη δημιουργία ακόμη πιο ποιοτικών ευκαιριών.

Όπως πρέπει να γίνει σιγά σιγά και κάτι άλλο: να αυξήσει ο Ολυμπιακός τα καλά του διαστήματα και στα β΄ ημίχρονα των αγώνων του. Με τον Παναιτωλικό τα κατάφερε καλύτερα, καθώς από το 70’ έως το 90’ πήρε πλήρως τον έλεγχο του αγώνα και πολύ εύκολα θα μπορούσε να κάνει κι άλλα γκολ εκτός από ένα, για το τελικό 2-0. Με την Σπάρτα, που ήταν φυσικά πιο δυνατός αντίπαλος, είδαμε ότι το έκανε σε μικρότερο διάστημα, για περίπου 15 λεπτά, από το 63’ έως το μοναδικό γκολ που έκρινε τον αγώνα στο 78’.

Μεγάλο ρόλο παίζουν ασφαλώς οι αλλαγές στο β΄ ημίχρονο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός άρχισε να παίρνει τα πάνω του, όταν με το Παναιτωλικό μπήκαν στο 62’ οι Ζότα, Τσικίνιο και όταν με την Σπάρτα μπήκαν στο 62’ οι Πουέρτα, Γκονζάλες και στο 74’ οι Πέντερσεν, Τικνιζιάν. Σε στιγμές στις οποίες, εκεί γύρω στο 60’, άρχιζε ο Ολυμπιακός και ζορίζονταν. Όπως το ίδιο είχε συμβεί και με τη Μαρσέϊγ στο ίδιο χρονικό σημείο.

Ενδεχομένως, θα έλεγα εγώ, ότι ο Ιμανόλ (ήδη πολύ εύστοχος στις αλλαγές του) μπορεί να κάνει τις παρεμβάσεις του και ίσως λίγο νωρίτερα ακόμη στο παιχνίδι απ΄ ότι το κάνει, περίπου στο 62ο λεπτό. Να θυμίσω ότι η Σπάρτα είχε μεγάλη ευκαιρία στο 59’, ο Παναιτωλικός στο 64, η Μαρσέϊγ στο 61’ και στο 66’, ο δε Παναθηναϊκός είχε απειλήσει στο 64’.

Μου μοιάζει δύσκολο να είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός τρώει φάσεις σε κάθε παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι, από το 59’ έως το 66’. Σημαίνει ότι εκεί πέφτουν οι στροφές και τον βρίσκουν πιο μπόσικο, πιο ευάλωτο.

Άσχετο: Είχε γούστο, πάντως, αυτό που έγινε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη. Ήρθαν δύο Δανοί προπονητές για δύο πολύ σκληρά παιχνίδια και έχασαν κι οι δύο. Ο Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό κι ο Πρίσκε με την Σπάρτα. Δύσκολα, αλλά έχασαν. Με τον Πρίσκε να είχε ήττα και στο άλλο παιχνίδι που είχε έρθει στον Πειραιά, με την Άντβερπ, με 1-2 τότε, πάλι με γκολ στο τέλος, στο 87’!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Για τον Ολυμπιακό θα ήταν ευχής έργον εάν άρχιζαν να γράφουν νούμερα και οι αριστεροί του μπακ, καθώς οι Τικνιζιάν και Μπρούνο ακόμη είναι στο μηδέν σε γκολ κι ασίστ, με εξαίρεση ένα γκολ του Αφρικάνου στο ματσάκι Κυπέλλου (4-0) του Ολυμπιακού στη Λάρισα.

Η δε αλήθεια είναι ότι κόντρα στην Σπάρτα ο Μπρούνο το κυνήγησε πολύ το γκολ, αλλά δεν είχε καλές τελικές στις τρεις στιγμές που βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή. Η πρώτη ήταν κι η πιο σημαντική, καθώς ενώ έκανε ωραία την κίνηση για να σουτάρει, έστειλε την μπάλα πολύ πιο ψηλά απ ότι έπρεπε, σε μία περίπτωση στην οποία τράβαγε τα μαλλιά του για τον τρόπο που τελείωσε τη φάση. Στη δεύτερη στιγμή οι αμυντικοί του κόντραραν το σουτ και στην τρίτη κλότσησε αέρα!

Κέρδισε ουκ ολίγα κόρνερ ο Μπρούνο σε προωθήσεις του, είχε μία κάπως καλή σέντρα, αλλά στην καλύτερη προώθηση του δεν έβγαλε μία σωστή πάσα προς τον Πιρόλα η, τον Ρέτσο που την περίμεναν πώς και πώς. Και εν τέλει οι καλύτερες του στιγμές ήταν στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις χάρη στην ταχύτητα του αντέδρασε όπως ακριβώς έπρεπε, καλύπτοντας σωστά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍