Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (24/10) αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό για τη Superleague.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία για το Champions League, καθώς απόψε (24/10, Live στο Gazzetta) υποδέχεται τον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική Superleague.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θέλει το τρίποντο για να πάρει ψυχολογία και φυσικά να πλησιάσει την κορυφή και τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ εκείνο του Γιάννη Αναστασίου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 20:00 και θα καλυφθεί από το Magenta Sport 1 League.