ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Η ΑΕΚ επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία για το Champions League, καθώς απόψε (24/10, Live στο Gazzetta) υποδέχεται τον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική Superleague.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θέλει το τρίποντο για να πάρει ψυχολογία και φυσικά να πλησιάσει την κορυφή και τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ εκείνο του Γιάννη Αναστασίου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 20:00 και θα καλυφθεί από το Magenta Sport 1 League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.