Κυριακίδης: «Πρέπει να κατακτούμε τον τίτλο ώστε να μπορούμε να παραμένουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο»

Ο Ηλίας Κυριακίδης, βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, μίλησε για τα ευρωπαϊκά ματς που προηγήθηκαν με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και τον αυριανό αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Στη Magenta TV μίλησε ο Ηλίας Κυριακίδης ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό. Ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς έκανε έναν απολογισμό από τα ευρωπαϊκά ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και το τι έχει πετύχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε στο αυριανό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και στην ισοφάριση του ρεκόρ των 31 σερί αήττητων ματς που κυνηγάει η ΑΕΚ στην αυριανή αναμέτρηση.

Όσα είπε ο Ηλίας Κυριακίδης στη Magenta TV:

Για το τι μαθαίνει η ΑΕΚ για τον εαυτό της έπειτα από τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία, απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι:

«Υπάρχει η αγωνιστική προσέγγιση και μία προσέγγιση, που καλό θα ήταν να σκύψουμε όλοι από πάνω να κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση. Η αγωνιστική προσέγγιση είναι πως, για παράδειγμα, απέναντι στη Σαχτάρ, η οποία έχει αρκετή πείρα σε τέτοιους αγώνες πιο πρόσφατα από εμάς, είναι ότι για 65- 70 λεπτά είχαμε επιβάλλει τον δικό μας ρυθμό. Δείχναμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε τουλάχιστον έναν βαθμό. Και την ίδια στιγμή, αυτή η κορυφαία διοργάνωση σου υπενθυμίζει ότι ένας συνδυασμός λαθών και λεπτομερειών μπορεί να σου στοιχίσει μια ήττα και μάλιστα με περισσότερα από ένα γκολ.

Σε ό,τι αφορά τη Μάντσεστερ Σίτι, όλοι γνωρίζουν ότι είναι μια κορυφαία ομάδα, ανήκει στην ελίτ των ομάδων στην Ευρώπη και τον κόσμο. Όπως ανέφερε και ο προπονητής μας, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία αν δεις το ποτήρι μισογεμάτο. Από εκεί και πέρα, ανήκουμε σε μια ομάδα, η οποία όταν χάνει είτε από μια μεγαλύτερη ομάδα είτε από μια μικρότερη ομάδα, προφανώς δεν είναι κανένας ικανοποιημένος.

Αλλά εδώ έρχεται μια ανάγνωση, η οποία είναι και μια καλή υπενθύμιση προς όλους: τον Αύγουστο του 2024 αποκλειστήκαμε από μια ομάδα σχετικά άγνωστη στο ευρωπαϊκό στερέωμα για να εισέλθουμε στη League Phase του Conference League. Και αυτή τη στιγμή, με χρόνο αντιστρόφως ανάλογο έχουμε πετύχει μια διαδρομή πιο δύσκολη. Δηλαδή αυτά που έχουμε καταφέρει είναι πιο δύσκολα σε σχέση με τον χρόνο τον οποίο χρειαστήκαμε. Οπότε, ο μεγάλος στόχος είναι να καθιερωθείς σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο και όλοι να γίνονται καλύτεροι για να μπορέσεις μετά να εδραιωθείς σε αυτό. Κι εδώ έρχεται το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό γιατί πρέπει αν τα καταφέρουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και να διακρινόμαστε, να κατακτούμε τίτλο, ώστε να μπορούμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο».

Για τον Παναιτωλικό και το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ:

«Ο Παναιτωλικός είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, έχει τον σεβασμό μας, διαθέτει έναν πεπειραμένο προπονητή και παίκτης που υπηρετούν το πλάνο του. Είναι μια ομάδα, η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη και από τα άκρα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί, όχι μόνο των νικών, αλλά με καλό ποδόσφαιρο, με πειστικό ποδόσφαιρο, όπως πραγματοποιούμε από την αρχή της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις στην έδρα μας. Και συνδέοντάς το με το προηγούμενο, για τον χρόνο που λέγαμε, ακόμη και αν συγκρίνουμε το πώς έχουμε ξεκινήσει τα εντός έδρας παιχνίδια σε σχέση με πέρυσι- και με τον τρόπο παιχνιδιού και με τα μεγάλα σκορ- και σε αυτό υπάρχει βελτίωση. Οπότε, η υπομονή δεν είναι αδράνεια. Η υπομονή, σε συνδυασμό με πίστη, με σωστό πλάνο, με σωστή προπόνηση, με σωστό σχεδιασμό, με υγεία σε όλα τα τμήματα, είναι δύναμη. Δεν είναι αδράνεια».

Για το αν είναι επιπλέον κίνητρο η προοπτική ισοφάρισης του αήττητου ρεκόρ 31 αγώνων στο πρωτάθλημα:

«Και με μια μικρή επιφύλαξη, είναι ένα ρεκόρ που ξεκίνησε από το 1992, με προπονητή τον κύριο Μπάγεβιτς, και κράτησε μέχρι τις αρχές του 1993. Ναι, αυτό από μόνο του, είναι ένα κίνητρο. Πάντα το να ισοφαρίζεις ή να σπας ρεκόρ στον πρωταθλητισμό, είναι ένα κίνητρο. Πιο σημαντικό, όμως, είναι αυτό που κάνουμε, να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και να ασχολούμαστε μαζί του. Και αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο και για την παραμονή στην Αγγλία, μιας και μιλήσαμε νωρίτερα γι’ αυτή, το ότι υπήρχαν και στα δύο παιχνίδια, συνολικά 14.000 άνθρωποι οι οποίοι φώναζαν υπέρ της ομάδας ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικό και πραγματικά νιώθουμε ότι αγωνίζονται μαζί μας. Παίζουμε μαζί όταν βρίσκονται στο γήπεδο. Απλά, αυτό δεν είναι μόνο ένα δώρο, αλλά και μια τεράστια ευθύνη απέναντί τους».