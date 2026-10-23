Η «οικογένεια» του Παναιτωλικού πενθεί για την απώλεια του φίλου της ομάδας, Γεράσιμου Σεραφή, ο οποίος πριν λίγες ημέρες ζήτησε να βγει από το νοσοκομείο για να δει τον Τίτορμο για μια τελευταία φορά.

Στο πένθος βυθίστηκε η «οικογένεια» του Παναιτωλικού για την απώλεια του Αγρινιώτη φιλάθλου Γεράσιμου Σεραφή. Πρόκειται για επί σειρά ετών πιστό φίλο του συλλόγου, ο οποίος ήταν δίπλα στον Τίτορμο από τα δύσκολα χρόνια μέχρι και την καθιέρωση στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην τελευταία του «οπαδική» παρουσία έδωσε ένα μάθημα αγνής και ανιδιοτελούς αγάπης και αφοσίωσης προς την ομάδα.

Ο Γεράσιμος Σεραφής έδινε γενναία μάχη για τη ζωή του αυτό το διάστημα και ενώ νοσηλευόταν ζήτησε να βγει από το νοσοκομείο για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναιτωλικού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο!

Η επιθυμία του έγινε πράξη και ο Αγρινιώτης φίλαθλος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την ομάδα της καρδιάς του, με τα κιτρινομπλέ και τον Τίτορμο στο στήθος για μια τελευταία φορά...

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Παναιτωλικός αποχαιρετά έναν πιστό φίλο και υποστηρικτή της ομάδας μας τον Γεράσιμο Σεραφή, που έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα. Στον αγώνα με την Κηφισιά ζήτησε και βγήκε από το νοσοκομείο να παρακολουθήσει την ομάδα μας κι αυτή ήταν η τελευταία φορά που στάθηκε στο πλευρό της…

Καλό ταξίδι Γεράσιμε».