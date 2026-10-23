Αναβολή για τις 27 Νοεμβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε τη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού για τις 27 Νοεμβρίου έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.

Η υπόθεση δολοφονίας του Άλκη Καμπανού η οποία συγκλόνισε το πανελλήνιο, οδηγήθηκε σε δεύτερο βαθμό έπειτα από την έφεση που άσκησε ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ζητώντας βαρύτερες καταδίκες για τους περισσότερους κατηγορούμενους. Σε πρώτο βαθμό, επτά από τους δώδεκα οπαδούς του ΠΑΟΚ, είχαν καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ενώ οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Η εκδίκαση επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα (23/10), ωστόσο, λόγω ζητημάτων υγείας του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, αναβλήθηκε η δίκη για τις 27 Νοεμβρίου. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν τα μέλη της οικογένειας του δολοφονηθέντα Άλκη και μεταξύ άλλων η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου, δήλωσε ότι… «Οφείλουμε να ακούσουμε αυτά που θα μας πει η Δικαιοσύνη. Βρίσκομαι στο σημείο μηδέν, με το ίδιο τραύμα. Σε αυτή τη δίκη, όμως, εκτίω κι εγώ τη δική μου ποινή, ισόβια στον πόνο».