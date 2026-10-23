Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα τη μίνι προετοιμασία της για το ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να πρέπει να διαχειριστεί την απουσία του Λόβρο Μάγερ.

Η ΑΕΚ στρέφει ξανά την προσοχή της στο πρωτάθλημα μετά τα δύο σερί ματς του Champions League με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία. Η Ένωση καλείται να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει στις νίκες στο αυριανό (24/10) παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια έπειτα από τις δύο σερί ήττες που γνώρισε στο Νησί. Άλλωστε, όπως έχει τονίσει ο Μάρκο Νίκολιτς, η προτεραιότητα των κιτρινόμαυρων από το ξεκίνημα της σεζόν είναι η κατάκτηση του δεύτερου σερί τίτλου.

Η αποστολή της ΑΕΚ επέστρεψε την Τετάρτη το απόγευμα στην Αθήνα μετά από μια εβδομάδα στην Αγγλία και είχε δύο προπονήσεις, τη χθεσινή και τη σημερινή, για να προετοιμαστεί για την επιστροφή της στη δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πολλές αλλαγές δεν αναμένονται από τον Νίκολιτς. Μένει να φανεί αν θα επανέλθει ο Στρακόσια, ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει για τα ευρωπαϊκά ματς λόγω του ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος μετά τον τραυματισμό του, ενώ η δεδομένη απουσία είναι αυτή του Μάγερ, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει στην αυριανή αναμέτρηση.

Αναμφίβολα μιλάμε για έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Δικεφάλου. Ο 28χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός κάνει τη διαφορά στο δημιουργικό κομμάτι με τον υβριδικό ρόλο που έχει με επτά ασίστ ως τώρα, ενώ άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της ΑΕΚ σκοράροντας απέναντι στη Σαχτάρ. Ο Νίκολιτς έχει δύο επιλογές για να καλύψει το συγκεκριμένο κενό στη δεξιά πλευρά.

Η μία είναι να φέρει τον Κοϊτά στα δεξιά, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε ανταποκριθεί άριστα εκεί παρά το γεγονός ότι η φυσική του θέση είναι στην αριστερή πτέρυγα. Εφόσον ο Κοϊτά αντικαταστήσει τον Μάγερ, τότε ίσως ο Κουτέσα ξεκινήσει αριστερά. Ο Ελβετός εξτρέμ μάλιστα είχε κάνει την επανεμφάνισή του στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ δείχνοντας ότι ξαναμπαίνει στην αγωνιστική εξίσωση με την πολύ καλή παρουσία του.

Η δεύτερη επιλογή είναι δεξιά να ξεκινήσει ο Ζούμπκοφ, ο οποίος επίσης θα πρέπει να μπει πιο δυνατά στο ροτέισον. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή και στο ματς με τη Σίτι, παίζοντας περισσότερα λεπτά σε σύγκριση με τον χρόνο που χρησιμοποιήθηκε με τη Σαχτάρ και έβγαλε μια ζωηράδα. Άλλωστε είναι θεωρητικά η πρώτη επιλογή μετά τον Μάγερ στα δεξιά αποτελώντας την πρώτη σημαντική καλοκαιρινή μεταγραφική προσθήκη. Η σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ λοιπόν ίσως φανερώσει τι από τα δύο έχει το προβάδισμα στο μυαλό του Νίκολιτς για να καλυφθεί το κενό του Μάγερ.