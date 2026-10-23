Ο ΠΑΟΚ «κρατά» τον Γιάννη Μιχαηλίδη έως το 2030, επενδύοντας στην προσωπικότητα και την αξία του και κρατά έναν παίκτη που είναι... "σάρκα από την σάρκα" του

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες νύχτες που συμπυκνώνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη τη διαδρομή ενός αθλητή. Νύχτες που δεν κρίνουν απλώς τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά ξεχωρίζουν προσωπικότητες, μειώνουν αμφισβητήσεις και δίνουν απαντήσεις.

Στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, την ώρα που η μπάλα ζύγιζε εκατό κιλά και το άγχος στην Τούμπα είχε χτυπήσει «κόκκινο», ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήταν εκείνος που έδωσε τη λύση. Με εκείνη την κεφαλιά-λύτρωση μετά την εκτέλεση φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεν έδωσε απλώς στον ΠΑΟΚ ένα πολύτιμο και δύσκολο τρίποντο σε μια στιγμή βαριάς εσωστρέφειας. Υπενθύμισε σε όλους πόσο σημαντικό είναι να έχεις στο ρόστερ σου ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα και να αντέχεις το βάρος της.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν κρύβεται πίσω από ένα γκολ που δίνει τη νίκη έστω και στο 91΄. Η αλήθεια είναι ότι ο 26χρονος στόπερ δεν διανύει την πιο εύκολη αγωνιστική του περίοδο, όπως και ολόκληρος ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι, μόλις έληξε το παιχνίδι, αποχώρησε αμέσως για τα αποδυτήρια -μια κίνηση της οποίας τα αίτια γνωρίζει μόνο ο ίδιος— σίγουρα καταγράφηκε ως στιγμιότυπο σε μια βραδιά έντονης πίεσης για όλη την ομάδα.

Η διαδρομή του: Οι δυσκολίες και η ανθεκτικότητα

Για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικός είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης για τους ασπρόμαυρους, πρέπει να κοιτάξει πίσω. Ο Έλληνας στόπερ δεν είναι απλώς ένα παιδί που βγήκε από τα σπλάχνα των ακαδημιών της Νέας Μεσημβρίας. Είναι ένας αθλητής που στη διαδρομή του στην Τούμπα χρειάστηκε να κοιτάξει τη δυσκολία κατάματα και να βγει νικητής σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, παλεύοντας με καταστάσεις που ξεπερνούν τα όρια των γραμμών του γηπέδου.

Γνώρισε και την αποθέωση και την αυστηρή κριτική. Βίωσε την απόλυτη δοκιμασία του σοβαρού τραυματισμού που τον κράτησε για μήνες μακριά από τα γήπεδα, επηρεάζοντάς τον σημαντικά και ψυχολογικά. Τον ξεπέρασε και αυτόν και την αμφιβολία που του δημιούργησε και επέστρεψε ακόμη πιο δυνατός. Τον νικηφόρο τελικό του Κυπέλλου το 2021 τον στερήθηκε λόγω Covid, αλλά το 2024 στέφθηκε πρωταθλητής όντας πρωταγωνιστής ακόμη και στην τελευταία νίκη που χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του.

Η συμπαράσταση του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη στην πιο δύσκολη στιγμή του

Όμως, η μεγαλύτερη και πιο βαριά δοκιμασία ήταν ο ξαφνικός χαμός του πατέρα του. Σε εκείνη την περίοδο του βαθύ πένθους, ο Γιάννης στάθηκε όρθιος χάρη στη στήριξη ολόκληρης της «οικογένειας» του ΠΑΟΚ, αλλά και στην προσωπική, ανθρώπινη συμπαράσταση του Ιβάν Σαββίδη, που στάθηκε στο πλευρό του. Αυτοί οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν δεν λύνονται εύκολα. Διατηρούνται πέρα από συμβόλαια και αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χαρακτήρα και τη νοοτροπία ενός αθλητή.

Ο ΠΑΟΚ εμπιστεύεται και επιβραβεύει ένα δικό του παιδί

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συμφωνία για την παραμονή του στην Τούμπα, το σπίτι του, έως το 2030 αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ ψάχνει αγωνιστική ταυτότητα η απόφαση της διοίκησης να επενδύσει στον Μιχαηλίδη δείχνει πίστη στις δυνατότητές του και αποτελεί επιβράβευση για τον ποδοσφαιριστή.

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι ο Μιχαηλίδης διαθέτει ένα σπάνιο πακέτο για τα ελληνικά δεδομένα: εξαιρετικό αριστερό πόδι, ικανότητα στη μεγάλη πάσα που τον κάνει απαραίτητο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και ψυχή μαχητή. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι αριστεροπόδαροι κεντρικοί αμυντικοί που μπορούν να υπηρετήσουν το build-up σπανίζουν και είναι απαραίτητοι.

Γνωρίζει καλά την απαίτηση για νίκες στην Τούμπα

Η διατήρηση ενός κορμού Ελλήνων ποδοσφαιριστών που βγήκαν από τα σπλάχνα του συλλόγου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δομική ανάγκη. Όσο κι αν αλλάζουν τα πρόσωπα, οι ομάδες χρειάζονται παίκτες και ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι σημαίνει η απαίτηση της νίκης στην Τούμπα.

Το λυτρωτικό γκολ κόντρα στον Ηρακλή και το νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030 αποτελούν το ιδανικό πάτημα για μια νέα αρχή. Καμιά φορά οι ομάδες ψάχνουν απεγνωσμένα στην αγορά για να βρουν αυτό που ήδη έχουν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ο ΠΑΟΚ επιλέγει να στηρίξει ένα δικό του παιδί, κι ο Μιχαηλίδης καλείται τώρα να βρει τη σιγουριά στα πατήματά του και να αποδείξει στο χορτάρι ότι μπορεί να είναι Αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Άλλωστε, η ασπρόμαυρη φανέλα του ανήκει δικαιωματικά.