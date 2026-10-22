Ο Α.Σ. Άρης ζητά την απόδοση δικαιοσύνης στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και αυστηρά μέτρα προστασίας στη δικαστική διαδικασία.

Με αφορμή την έναρξη, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, της δίκης στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο Α.Σ. Άρης εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης και σε δεύτερο βαθμό, μετά την πρωτόδικη απόφαση.

Παράλληλα, ο Ερασιτέχνης ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ΕΛ.ΑΣ. τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας στους χώρους του Δικαστηρίου, ώστε να προστατευτεί η διαδικασία και να αποφευχθούν φαινόμενα έντασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ. Άρης:

“Με αφορμή τη δίκη στο Εφετείο για την άγρια δολοφονία του Αλκη Καμπανού, που αρχίζει αύριο 23 Οκτωβρίου έπειτα από δύο αναβολές, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ, που βρίσκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό της οικογένειας Καμπανού, απαιτεί την απόδοση δικαιοσύνης.

Επιπλέον αναμένει από το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ τη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία των γνωστών άγνωστων κουκουλοφόρων, που συγκεντρώνονται για «συμπαράσταση» στους καταδικασθέντες πρωτόδικα κατηγορούμενους με πανό και συνθήματα, προκαλώντας την αίσθηση δικαίου.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρήσει τη δικαστική διαδικασία και να αποτρέψει θλιβερά φαινόμενα. Η ατιμωρησία και η έλλειψη ενσυναίσθησης δεν επιτρέπεται να επικρατήσουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΚΗ ΚΑΜΠΑΝΟ”.



