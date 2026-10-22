Χωρίς τον Φωτιά οι ορισμοί για την 8η αγωνιστική της Superleague

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που όρισε για τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής της Superleague με τον Βασίλη Φωτιά να μην είναι μέσα σε αυτές.

Αντίστροφα μετράμε για την 8η αγωνιστική της Superleague και η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, με τον Βασίλη Φωτιά να μην βρίσκεται σε κάποιον αγώνα μετά τις «φωνές» που υπήρξαν στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, με την UEFA να τον έχει βάλει να διευθύνει το Μπόρνμουθ-Μίλαν στο Europa League.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Κηφισιά (19:00)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Λάζαρος Δημητριάδης

4ος: Ελευθέριος Κατοίκος

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός (19:30)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Μέγας

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Ιωάννης Μηνούδης

4ος: Μελέτιος Γιουματζίδης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (20:00)

Διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Στεφανής

4ος: Άγγελος Ευαγγέλου

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Καλαμάτα (16:00)

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Αθανάσιος Κόλλιας, Κωνσταντίνος Μάτσας

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας

Βόλος – Παναθηναϊκός (18:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας

Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

AVAR: Αλέξανδρος Μέγας

Άρης – Ατρόμητος (19:30)

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος, Αλέξανδρος Μπαλιάκας

4ος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (20:00)

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Στάικος

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου

AVAR: Ελευθέριος Κατόπης