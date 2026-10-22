Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για τη διάταξη που θα χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και τα πρόσωπα που «κουμπώνουν» στην κάθε περίπτωση.

Ο Παναθηναϊκός δίνει σήμερα το απόγευμα (17:30-Magenta Sport 3-Live απ' το Gazzetta) το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι για τη League Phase του Conference League αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους περισσότερους από 100 οπαδούς τους, που έκαναν το δύσκολο ταξίδι μέχρι την ανατολική άκρη του Καζακστάν προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια του «τριφυλλιού» για το 2/2.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ουναΐ και Γιάγκουσιτς, τον Κρίστιανσεν, που προφυλάχθηκε καθώς και τους Σαλάχ-Εντίν και Τσάβες, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αντίθετα θα μπορεί να υπολογίζει στον Τσιριβέγια, που πήρε τη θέση του Μαροκινού επιθετικού μέσου στη λίστα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής

🟢⚽ Παναθηναϊκός: Πλάνα από την τελευταία προπόνηση ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Καϊράτ στο Αλμάτι https://t.co/D15CIvb1ef October 21, 2026

Οι πιθανές διατάξεις που μπορεί να επιλέξει ο Νίστρουπ και τα πρόσωπα

Οι απουσίες των Ουναΐ και Γιάγκουσιτς έχουν περιπλέξει λίγο το θέμα της αρχικής ενδεκάδας του Παναθηναϊκού θέτοντας υπό σκέψη ακόμη και τον σχηματισμό από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια είχε σταθεροποιηθεί στο 4-2-3-1.

Οι περισσότερες πιθανότητες συντείνουν ότι αυτός θα χρησιμοποιηθεί και στο Καζακστάν, χωρίς όμως να αποκλείονται άλλες δύο περιπτώσεις. Ξεκινώντας, λοιπόν, από την πιο πιθανή, ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος, με τον Τσάπρα να έχει κάποιες πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά θα επιστρέψει στην ενδεκάδα και θα πάει στο πλευρό του Κάνγκουα, με τον Ταμπόρδα, το μοναδικό διαθέσιμο δεκάρι, να παίρνει τη θέση του Ουναΐ. Στα δεξιά θα βρίσκεται πιθανότατα ο Λιβάι Γκαρσία και στα αριστερά ο Αντίνο, με τον Πελίστρι να έχει κάποιες λίγες πιθανότητες να βρεθεί σε μία από τις δύο θέσεις. Στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως ο Τεττέη θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα αντί του Ντέσερς.

☘️🔥 Οι «πράσινοι» πάτησαν γήπεδο στο Αλμάτι και ανεβάζουν στροφές ενόψει της αυριανής ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Καϊράτ! Το πλάνο του Νίστρουπ και τα τελευταία νέα για την ενδεκάδα πριν από τη μεγάλη μάχη! ✈ Αποστολή στο Καζακστάν: Σωτήρης Μυκονίου https://t.co/XFubU6kOI9 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 21, 2026

Πάμε στις άλλες δύο επιλογές. Η μία είναι το 4-4-2 μιας και αναμένεται η Καϊράτ να αμυνθεί χαμηλά, οπότε έτσι οι «πράσινοι» θα έχουν δύο παίκτες μέσα στην περιοχή. Στο σενάριο αυτό ισχύουν τα ίδια σε άμυνα και μεσαία γραμμή, με τον Ταμπόρδα να μετατοπίζεται δεξιά, τον Αντίνο να μένει αριστερά και τους Τεττέη-Ντέσερς-Λιβάι να παίζουν για δύο από τις τρεις θέσεις στην επίθεση. Βέβαια, η διάταξη αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και μέσα στο ματς, αν η ομάδα δεν βρίσκει τα γκολ που χρειάζεται.

Τέλος, υπάρχει και το σενάριο του 4-3-3 για πρώτη φορά. Η άμυνα όμως προείπαμε και στις άλλες δύο περιτώσεις ενώ στη μεσαία γραμμή θα έχουμε τον Καμαρά στο «6» και τους Λούζα και Κάνγκουα λίγο πιο μπροστά του. Οι δύο θέσεις των εξτρέμ θα παιχτούν μεταξύ Λιβάι, Ταμπόρδα, Αντίνο ενώ σε κείνη της επίθεσης λογικά θα βρεθεί ο Τεττέη.