Ο Φοφόνκα επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο για τον Ηρακλή: «Η ομάδα μάς χρειάζεται όλους!»

Ο Έντερσον Φοφόνκα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο (24/10), προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Γηραιού με την Κηφισιά Tutu Deals.

Ο Έντερσον Φοφόνκα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη κι ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο Καυτανζόγλειο, αυτή τη φορά ως θεατής της αναμέτρησης του Ηρακλή με την Κηφισιά Tutu Deals για την 8η αγωνιστική της Super League (24/10).

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Γηραιού μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας για τις αναμνήσεις από τα χρόνια που φόρεσε την κυανόλευκη φανέλα, τη σχέση του με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του, αλλά και τη σημασία της ενότητας για την πορεία του Ηρακλή.

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στον απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής παρουσίας στο γήπεδο.





Αναλυτικά όλη η συνέντευξή του

Έντερσον, βρίσκεσαι ξανά στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που επισκέπτεσαι συχνά. Τι σημαίνει για σένα να επιστρέφεις σε ένα μέρος όπου έζησες τόσο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας σου;

Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι ξανά εδώ. Η Θεσσαλονίκη και ο Ηρακλής είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Έζησα αξέχαστες στιγμές, δημιούργησα δυνατές φιλίες και τρέφω τεράστια αγάπη για αυτόν τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Όταν σκέφτεσαι τα χρόνια που φόρεσες τη φανέλα του Ηρακλή, ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που σου έρχεται στο μυαλό;

Το πάθος του κόσμου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατμόσφαιρα των αγώνων και τη στήριξη που είχαμε. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να φορέσω τη φανέλα του Ηρακλή και είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ κομμάτι της ιστορίας αυτού του συλλόγου.

Συνεχίζεις να παρακολουθείς τον Ηρακλή; Πώς βλέπεις την ομάδα τη φετινή σεζόν;

Ναι, προσπαθώ πάντα να παρακολουθώ τα νέα της ομάδας. Γνωρίζω ότι ο Ηρακλής διανύει μια σημαντική χρονιά. Ο Ηρακλής είναι ένας από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τεράστια ιστορία, παθιασμένο κόσμο και μια παράδοση που αξίζει τον σεβασμό όλων.

Τι πιστεύεις ότι θα είναι καθοριστικό για να πετύχει ο Ηρακλής τους στόχους του τη φετινή σεζόν;

Η ενότητα όλων. Ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και φίλαθλοι πρέπει να πορεύονται μαζί. Ο Ηρακλής έχει έναν παθιασμένο κόσμο, που μπορεί να κάνει τη διαφορά στις πιο σημαντικές στιγμές.

Το Σάββατο θα βρεθείς στο Καυτανζόγλειο για να παρακολουθήσεις τον σημαντικό αγώνα με την Κηφισιά. Πώς φαντάζεσαι αυτή τη στιγμή;

Θα είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο και να νιώσω ξανά την ενέργεια του κόσμου του Ηρακλή. Ελπίζω να δω μια σπουδαία εμφάνιση από την ομάδα και, φυσικά, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια νίκη.

Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους φιλάθλους του Ηρακλή ενόψει του αγώνα του Σαββάτου;

Θέλω να καλέσω όλους τους φιλάθλους του Ηρακλή να βρεθούν το Σάββατο στο Καυτανζόγλειο. Θα είμαι κι εγώ εκεί! Ας στηρίξουμε την ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Ηρακλής μάς χρειάζεται όλους. Πάμε όλοι μαζί, ΗΡΑΚΛΑΡΑ!