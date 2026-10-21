Παναθηναϊκός: Η... σφαίρα με Ουναΐ, η τύχη μέσα στην ατυχία και οι λύσεις του Νίστρουπ!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον τραυματισμό του Αζεντίν Ουναϊ, αυτά που γλίτωσε ο Μαροκινός αρτίστας και την επόμενη ημέρα χωρίς εκείνον για το Τριφύλλι.

Τριακόσια ογδόντα οκτώ λεπτά. Έξι ματς στο πρωτάθλημα, ένα στο Κύπελλο κι ένα στο Conference League. Tρία γκολ, μερικές στιγμές μεγάλης ποιότητας, προσδοκίες μεγάλες για την στιγμή που θα φτάσει στο επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Τόσο λίγο τον ευχαριστήθηκε ο Παναθηναϊκός τον Αζεντίν Ουναϊ, μέχρι να φάει την... σφαίρα στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι τεράστιο το πλήγμα, είναι μεγάλη η πληγή που ανοίγει η απουσία του Μαροκινού χαφ για τους επόμενους μήνες. Από όποια άποψη και αν το δεις. Το Τριφύλλι χάνει τον πιο ποιοτικό του ποδοσφαιριστή και βάζει στα pits για σημαντικό χρονικό διάστημα τον παίκτη για τον οποίο το καλοκαίρι έσπασε τον κουμπαρά, δαπάνησε κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ και τίναξε την μπάνκα στον αέρα! Αν δεν είναι αυτό... σφαίρα, τι είναι;

Σε μία ανύποπτη στιγμή, ένα κακό κοντρόλ, ένα όχι ιδανικό πάτημα, ένα ''σκάλωμα'' του ποδιού στο χορτάρι. Άτυχος; Στο 100%. Θα μπορούσε να έχει συμβεί και κάτι χειρότερο; Φυσικά. Μιλώντας με ανθρώπους που τα μάτια τους έχουν δει πολλά στο ποδόσφαιρο, το συμπέρασμα ήταν το εξής: Ο Ουναϊ και ο Παναθηναϊκός ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους. Ήταν τόσο άσχημο το πάτημα στο χορτάρι που στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα δεν είναι θλάση. Είναι χιαστός. Και η απουσία δεν είναι δύο-τρεις μήνες αλλά από οκτώ μέχρι δέκα. Ανοίγουμε μια παρένθεση: Υπάρχουν τραυματισμοί που μπορείς να τους προλάβεις. Μέσα από τις διαδικασίες που υπάρχουν για την αξιολόγηση της κατάστασης των ποδοσφαιριστών. Δεν υπήρχαν μετρήσεις για τον Ουναϊ που να έδειχναν κίνδυνο. Ήταν μια πραγματικά άτυχη στιγμή, την οποία μπορείς να την αντιληφθείς από την φύση της φάσης.

Συν του ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ειλικρινά και βαθιά ευαίσθητος με τον σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον ποδοσφαιριστή. Σέβεται στον απόλυτο βαθμό τις μετρήσεις, την σωστή διαχείριση και το απέδειξε, βγάζοντας τον Λιβάι Γκαρσία στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τους Αρκάδες για να μην τον επιβαρύνει, καθώς δεν ήταν για παραπάνω. Κάτι που δεν έκαναν στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, έχοντας ενδείξεις που άναβαν... κόκκινο. Γεγονός που ''τρέλανε'' τον Δανό κόουτς και για αυτό απασφάλισε στη συνέντευξη Τύπου για να στείλει το μήνυμα, από την στιγμή που δεν υπήρχε σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο. Κλείνει η παρένθεση.

Το κακό έγινε. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, ούτε οφελεί να στέκεσαι παραπάνω σε αυτό. Είναι μια νέα πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, ζώντας χωρίς τον Ουναϊ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου και βλέπουμε. Αφού συμφωνήσουμε πως κανείς δεν είναι σαν εκείνον, πάμε να δούμε την επόμενη ημέρα. Ο Παναθηναϊκός φρόντισε το καλοκαίρι να δομήσει έτσι το ρόστερ του, ώστε να έχει επιλογές για κάθε συνθήκη. Όχι μόνο αριθμητικά αλλά κυρίως ποιοτικά. Εκτόξευσε τον εσωτερικό ανταγωνισμό στα ύψη και να που-δυστυχώς- ήρθε η απάντηση στην όχι και τόσο εύστοχη ερώτηση για το ''που θα χωρέσουν όλοι αυτοί'';

Αν ο Νίστρουπ θέλει 4-2-3-1 μπορεί στο ''10'' να παίξει ο Ταμπόρδα. Στη φυσική του θέση. Μπορεί φυσικά να παίξει εκεί ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, επίσης στη φυσική του θέση. Είναι δύο τοπ λύσεις που κατά κάποιον τρόπο μετριάζουν την... σφαίρα που είπαμε και παραπάνω. Τελειώνουν εκεί οι διαθέσιμες επιλογές; Σε καμία περίπτωση. Ο Κινγκς Κάνγκουα σε αυτούς τους χώρους, τόσο ψηλά στο γήπεδο έκανε... παπάδες στο Ισραήλ, με γκολ, ασίστ, με βραβείο mvp.

Οι τέσσερις φορ στο ρόστερ, η προσφορά του Ντέσερς, του Τεττέη, του Λιβάι αλλά και του Ραστόντερ, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, δίνουν την ευκαιρία στον προπονητή, να πορευθεί και με 4-4-2, όπως το έχει πράξει σε κάποια ματς μέχρι στιγμής. Και να αξιοποιήσει δεξιά ένα από τα ''10άρια'' του, καθώς ο ένας από τους δύο εξτρέμ δεν παίζει πάνω στη γραμμή αλλά σε πολύ πιο κεντρικούς χώρους και με μεγάλη ελευθερία και ρευστότητα στις κινήσεις.

Είναι δύσκολη η εξίσωση η απουσία του Ουναϊ αλλά υπάρχουν οι λύσεις, ώστε ο Παναθηναϊκός να μάθει να ζει και χωρίς εκείνον, περιμένοντας την επιστροφή του για να ανεβάσει και πάλι πολύ ψηλά την ποιοτική στάθμη στα τελευταία μέτρα του γηπέδου...