Σε μία σημαντική εμπορική συμφωνία προχώρησε η ΠΑΕ Άρης με τη Novibet, η οποία θα αφορά την ονοματοδοσία του γηπέδου των «κιτρινόμαυρων».

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από την ΠΑΕ, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία ώστε το γήπεδο να ονομάζεται πλέον «NOVIBET Κλεάνθης Βικελίδης», με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το όνομα του Κλεάνθη Βικελίδη παραμένει αναλλοίωτο στην ονομασία. Πρόκειται για ένα στοιχείο με ξεχωριστό συμβολισμό για τον σύλλογο και τον κόσμο του, το οποίο διατηρείται παρά την εμπορική αξιοποίηση του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική συνεργασία του Άρη με τη Novibet. Η εταιρεία είναι ήδη ο Μεγάλος Χορηγός της ΠΑΕ, ενώ η συνεργασία των δύο πλευρών έχει επεκταθεί μέχρι το 2030 και έχει παρουσιαστεί ως σχέση που ξεπερνά τα όρια μιας τυπικής χορηγίας.

Η νέα συμφωνία για την ονοματοδοσία του γηπέδου έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της Novibet στο πλάνο της ΠΑΕ και στη μακροπρόθεσμη συνεργασία των δύο πλευρών.

Παράλληλα, για τον Άρη αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εμπορική κίνηση σε μία περίοδο κατά την οποία η ΠΑΕ έχει δώσει έμφαση στην αναβάθμιση και την καλύτερη αξιοποίηση του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η συμφωνία με τη Novibet έρχεται πλέον να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική διάσταση στο γήπεδο, χωρίς να αποκοπεί η ονομασία του από ένα από τα πλέον ιστορικά πρόσωπα του συλλόγου.

Ετσι, το «NOVIBET Κλεάνθης Βικελίδης» αναμένεται να αποτελέσει τη νέα επίσημη ονομασία του γηπέδου, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σύντομα στις σχετικές ανακοινώσεις.