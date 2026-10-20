Υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρι άρχισε η προετοιμασία του Ηρακλή για τον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals.

Όπως είχαμε αναφέρει, παρά την αρχική του πρόθεση να επιστρέψει στην Ιταλία ο Βάλτερ Ματσάρι θα συνεχίσει στον Ηρακλή. Μετά το ρεπό της Δευτέρας (19/10) οι ποδοσφαιριστές του Γηραιού επέστρεψαν στη Μίκρα και έπιασαν δουλειά ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά Κηφισιά Tutu Deals στο Καυτανζόγλειο, με τον πολύπειρο Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται κανονικά στην προπόνηση.

Όσοι αγωνίστηκαν στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι αγωνιστικά παιχνίδια και παιχνίδια κατοχής. Από το μέτωπο των τραυματιών, ο Γιόελ Μπαρθένας ανεβάζει ρυθμούς και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, ενώ το δικό τους πρόγραμμα ακολουθούν οι γνωστοί τραυματίες Γιαννούτσος και Παναγιωτίδης.

Θυμίζουμε πως ο Ματσάρι δεδομένα δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Ρος, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Επόμενη προπόνηση του Ηρακλή θα γίνει το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10, 15:00).