Δημοσίευμα της πορτογαλικής O'Jogo αναφέρει πως Ολυμπιακός και Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο συμφώνησαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Ολυμπιακό ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία το πρωί της Τρίτης (20/10), αφήνοντας τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy, για την οποία είχε προσληφθεί τον περασμένο Ιούνιο.

Ο 49χρονος είχε ρόλο με επιρροή στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Ιβήρων, η συνεργασία των δυο πλευρών δεν κράτησε πολύ.

Βάσει των όσων αναφέρει η O'Jogo, τόσο ο ίδιος (σσ Καρντόσο), όσο και οι Μπερνάρντο Μαρτίνς και Ντιόγκο Κειρός, έχουν έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση των Πειραιωτών έτσι ώστε να λύσουν τα συμβόλαιά τους.