Ολυμπιακός: Τέλος ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, σύμφωνα με την O'Jogo
Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Ολυμπιακό ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία το πρωί της Τρίτης (20/10), αφήνοντας τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy, για την οποία είχε προσληφθεί τον περασμένο Ιούνιο.
Ο 49χρονος είχε ρόλο με επιρροή στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Ιβήρων, η συνεργασία των δυο πλευρών δεν κράτησε πολύ.
Βάσει των όσων αναφέρει η O'Jogo, τόσο ο ίδιος (σσ Καρντόσο), όσο και οι Μπερνάρντο Μαρτίνς και Ντιόγκο Κειρός, έχουν έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση των Πειραιωτών έτσι ώστε να λύσουν τα συμβόλαιά τους.
António Miguel Cardoso está de saída do Olympiacos https://t.co/1ySqIhVWQV— O Jogo (@ojogo) October 19, 2026
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