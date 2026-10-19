Ο άσος του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναϊ δύο φορές έχει αναγκαστεί να λείψει στην καριέρα του περισσότερο από 1,5 μήνα.

Ο Αζεντίν Ουναϊ στάθηκε άτυχος στο ματς με τον Αστέρα Aktor. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης υπέστη θλάση στο δεξί πόδι και η μαγνητική έδειξε ότι είναι βαριάς μορφής στον δικέφαλο.

Στο τριφύλλι εκτιμούν ότι θα είναι σε θέση να επιστρέψει με το νέο έτος. Ο Ουναϊ, λοιπόν, θα λείψει μίνιμουμ δύο μήνες, μέχρι τις γιορτές και θα είναι σε θέση να επιστρέψει εντός Ιανουαρίου του 2027, ανάλογα και με την πορεία της αποθεραπείας.

Αυτός είναι ο δεύτερος πιο σοβαρός τραυματισμός στην καριέρα του Ουναϊ. Ο 26χρονος διεθνής Μαροκινός, το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινε εκτός ήταν 82 μέρες, τη σεζόν 2022-23, όταν έπαιζε στη Μαρσέιγ κι έσπασε το δάχτυλο του ποδιού του.

Με τη φανέλα της Τζιρόνα την περασμένη σεζόν έχασε συνολικά 15 ματς, λόγω τραυματισμού. Ελειψε στο πρώτο μισό της περιόδου για τρεις εβδομάδες και για σχεδόν δύο μήνες στο δεύτερο μισό. Και τις δύο φορές για μυϊκό πρόβλημα στη γάμπα.

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2024-25, ο Ουναϊ δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς. Λόγω ενοχλήσεων στη μέση και στον προσαγωγό έχασε τέσσερις αγώνες.

Αναλυτικά οι πιο σοβαροί τραυματισμοί του Ουναϊ.

3/1/26 - 22/2/26: 51 μέρες (τραυματισμός στη γάμπα)

2/10/25 - 22/10/25: 21 μέρες (τραυματισμός στη γάμπα)

8/1/25 - 24/1/25: 17 μέρες (τραυματισμός στη μέση)

28/10/23 - 22/11/23: 26 μέρες (τραυματισμός στη μέση)

26/3/23 - 15/6/23: 82 μέρες (σπασμένο δάχτυλο στο πόδι)