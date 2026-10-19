Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Αστέρα AKTOR.

Στο ματς με τον Αστέρα AKTOR, ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Του «καπετάνιου», που οδήγησε τον σύλλογο σε κορυφές, σε μεγάλες στιγμές εντός κι εκτός συνόρων. Ο άνθρωπος που επί των ημερών του ο σύλλογος έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του.

Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, λοιπόν, αποχαιρέτησε τον «καπετάνιο» του, ενώ βράβευσε και δύο πρώην παίκτες του.Τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Γιάννη Κώτσιρα. Στις πλακέτες που απένειμε στους δύο παίκτες των Αρκάδων, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, αναφέρεται «Μία φορά πράσινος, για πάντα πράσινος.

Στον Δημήτρη Κουρμπέλη

Για όλα τα χρόνια που στάθηκε στην πρώτη γραμμή ως αρχηγός, εκπροσωπώντας με ήθος, αφοσίωση και υπερηφάνεια τον Παναθηναϊκό και το τριφύλλι.

Στον Γιάννη Κώτσιρα

Για όλα τα χρόνια που υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και υπερηφάνεια τον Παναθηναϊκό και τίμησε τη φανέλα με το Τριφύλλι».

Στην παρακάμερα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Αστέρα μπορείτε να δείτε επίσης τις αντιδράσεις στα γκολ και στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας, αλλά και το πως παρηγόρησαν όλοι με μία αγκαλιά στο φινάλε τον τραυματία Γιάγκουσιτς.



