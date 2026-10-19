Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς δεν υπέστη σοβαρή ζημιά προς ανακούφιση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, πρόβλημα και με τον Κρίστιανσεν.

Μπορεί τα χειρότερα στην περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ να μην ήταν δυνατόν να αποφευχθούν, ωστόσο δεν ίσχυσε στο ίδιο και στην περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αποχώρησε στο 89ο λεπτό του χθεσινού αγώνα με τον Αστέρα Aktor αφήνοντας την ομάδα του να τελειώσει το ματς με δέκα παίκτες, αφού δεν υπήρχε δυνατότητα για άλλη αλλαγή.

Ο νεαρός Κροάτης επιθετικός μέσος, που ένιωσε μια ενόχληση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού λίγο αφότου είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, έκανε κι εκείνος μαγνητική το απόγευμα της Δευτέρας (19/10), ωστόσο τα νέα για κείνον ήταν καλά.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν πως δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό μυϊκό τραυματισμό, κάτι που σημαίνει πως μπορεί στο ταξίδι για το Αλμάτι να μην βρεθεί, όμως αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο ματς με τον Βόλο την Κυριακή (25/10).

Πρόβλημα και με τον Κρίστιανσεν, δεν πάει Αλμάτι

Φαίνεται πως η απουσία του Κρίστιανσεν από την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Aktor δεν ήταν τυχαία, αφού ο Δανός αριστερός μπακ αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού κι έτσι δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή για το Αλμάτι και το παιχνίδι της Πέμπτης (22/10) με την Καϊράτ.

Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και γι' αυτό η απόφαση αυτή πάρθηκε περισσότερο για λόγους προφύλαξής του. Όπως και να 'χει, το αποτέλεσμα είναι πως οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στο Καζακστάν έχοντας μονάχα τον Γιώργο Κυριακόπουλο διαθέσιμο για τη θέση του αριστερού μπακ, αφού ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, που έπαιξε βασικός με τους Αρκάδες κι έκανε και καλό παιχνίδι, ήρθε μετά τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας.