Ο Ανδρέας Τεττέη συμμετείχε μαζί με τον ΠΣΑΠΠ στο τουρνουά football3 της ActionAid, μοιράζοντας δώρα στα παιδιά και μιλώντας τους για την ισότητα και τις αξίες στο ποδόσφαιρο.

Ο Ανδρέας Τεττέη για ακόμα μια φορά χρησιμοποίησε τη δική του επιρροή προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα για τις αξίες που πρεσβεύει τόσο το ποδόσφαιρο ειδικά, όσο και ο αθλητισμός γενικότερα.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που έχει βραβευτεί και με το FIFPRO Player Activism Award, συμμετείχε μαζί με τον ΠΣΑΠΠ στο τουρνουά football3 της ActionAid στο γήπεδο του Κολωνού μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα στα παιδιά, ενώ στη συνέχεια έκανε μερικές δηλώσεις για τα όσα θέλει να μεταλαμπαδεύσει στην επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο ΠΣΑΠΠ για τη σχετική δράση

Ο Ανδρέας Τεττέη, κάτοχος του FIFPRO Player Activism Award, συμμετείχε μαζί με τον ΠΣΑΠΠ στο τουρνουά football3 της ActionAid, μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα στα παιδιά.

«Το ποδόσφαιρο μου έδωσε μια πλατφόρμα και τώρα θέλω να επιστρέψω κάτι πίσω», δήλωσε πρόσφατα ο Ανδρέας Τεττέη στην ιστοσελίδα της FIFPRO, με αφορμή το βραβείο που κατέκτησε, ως υποψήφιος του ΠΣΑΠΠ, για τη στάση και το λόγο του απέναντι στον ρατσισμό.

Έτσι, μαζί με την ομάδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, διοργάνωσε μια μεγάλη έκπληξη στο τουρνουά Ffootball3 της Action Aid, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 300 μαθητές και μαθήτριες των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων του Κολωνού, στα οποία φοιτούν και τα παιδιά της ομάδας football3 του Κέντρου Κοινότητας της Action Aid στην Αθήνα.

Το τουρνουά διεξήχθη με τη μεθοδολογία football3, η οποία χρησιμοποιεί ως όχημα το ποδόσφαιρο, ώστε να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις αξίες του δίκαιου παιχνιδιού, της ισότητας των φύλων, του σεβασμού και της συνεργασίας.

Ο ΠΣΑΠΠ συμμετείχε ενεργά στο τουρνουά και, σε συνεργασία με τη FIFPRO και τον Ανδρέα Τεττέη, ετοίμασε ποδοσφαιρικά δώρα για όλα τα παιδιά. Ο διεθνής επιθετικός, πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, βρέθηκε στο γήπεδο του Κολωνού, μίλησε στα παιδιά για την ισότητα και τις αξίες του ποδοσφαίρου, ενώ μοίρασε στα παιδιά δώρα.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προσκάλεσε κάθε πιτσιρίκι που βρέθηκε στο γήπεδο, να παρακολουθήσει δωρεάν μαζί με έναν κηδεμόνα κάποιον από τους προσεχείς αγώνες της ομάδας του!

Όπως γίνεται αντιληπτό, πέραν των εξαιρετικών μηνυμάτων που μοιράστηκαν εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, οι μαθήτριες και οι μαθητές έφυγαν με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη, κουβαλώντας μαζί τους μια τσάντα με τον λογότυπο του ΠΣΑΠΠ και μια ανάμνηση που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Μαζί τους και ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος δεν κράτησε το βραβείο της FIFPRO απλώς για να στολίζει κάποιον τοίχο, αλλά το μετουσίωσε σε μια δράση γεμάτη μηνύματα και συναισθήματα.