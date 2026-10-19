Γιατί να αδικείται η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει αναλυτικά στο blog του στο Gazzetta για όσα απασχόλησαν στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ηρακλής, επικεντρώνοντας στους παίκτες του Δικεφάλου, φυσικά και τις διαιτητικές αποφάσεις.

Αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά από τέτοια ματς όπως το ΠΑΟΚ-Ηρακλής, είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχραιμος και αντικειμενικά να αναλύσεις ή και να καταγράψεις όσα είδες και όσα έγιναν. Με επιχειρήματα θα κάνουμε την προσπάθειά μας…

Απολύτως φυσιολογικά μετά από τη ντροπή με την Καλαμάτα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει καλά και για 15 λεπτά κυριαρχεί αλλά δεν σκοράρει. Αναμενόμενα πέφτει η αυτοπεποίθηση και έρχεται η ανασφάλεια μίας ομάδας που ΣΑΦΩΣ δεν είναι καλά. Το μεγάλο πρόβλημα ανασφάλειας της ομάδας του Λίσι που επιπροσθέτως σου δείχνει ότι δεν ξέρει ή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει στο γήπεδο, βγαίνει από το 15 έως το 60’. Εκεί ΠΡΕΠΕΙ να σταθεί ο ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς κάνουν παίκτες με πόδια που τρέμουν και χρειάζονται 4-5-6 επαφές για ένα σωστό κοντρόλ; Ο Ηρακλής λεπτό προς λεπτό φέρνει το ματς στα μέτρα του και ουσιαστικά σε αυτό το διάστημα το ποδόσφαιρο δυσφημείται στον υπέρτατο βαθμό.

Όταν ο Ηρακλής από απίστευτο ατομικό λάθος προηγείται, ο ΠΑΟΚ φυσικά και θα αντιδράσει αφού πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Έστω κι έτσι όμως, από εκεί και πέρα και σε επίπεδο προσπάθειας, θέλησης, αυταπάρνησης, αποφασιστικότητας, διάθεσης, γιατί δεν πρέπει να αναφέρεται ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ σκύλιασαν για να κερδίσουν; Ψέματα είναι; Ακόμη και τακτικά: Γιατί τονίζεται μόνο ότι δεν βγήκε το πρώτο σχέδιο, αλλά το plan B με τα δύο φορ πήγε εξαιρετικά;

Είναι άλλο να λέμε και να σχολιάζουμε ότι με την Καλαμάτα ήταν ΚΑΚΟΙ τακτικά και πνευματικά, είναι άλλο να τονίζουμε ότι χθες για μεγάλο διάστημα ήταν ασύνδετοι και άλλο να μην έχουμε το καθαρό μυαλό να τους «δώσουμε» ότι έστω από κάποιο σημείο και μετά, έδωσαν τα πάντα σε εντάσεις και τρεξίματα και τελικά με δύο ποιοτικούς φορ και τον Λουσέ να σκυλιάζει μαζί με Ζαφείρη-Ζίβκοβιτς, γύρισαν ένα ματς απέναντι σε δυσκολοματάβλητο αντίπαλο που είχε τόσους παίκτες μόνιμα πίσω από την μπάλα.

Όλα να ειπωθούν και να γραφθούν! Η ντροπή της Δευτέρας που δεν ξεχνιέται και είχε επίδραση, το χθεσινό καλό ξεκίνημα, η ανασφάλεια των 50λεπτών με το κακό ποδόσφαιρο, αλλά και η υπερπροσπάθεια στο τέλος. Όλα είναι χρήσιμα στο πολύ δύσκολο διάστημα μίας νέας ομάδας που φτιάχτηκε δυστυχώς τον Σεπτέμβριο και εβδομάδα με εβδομάδα οφείλει να βελτιώνεται.

Δεν καταλαβαίνω γιατί στο τέλος και στο 2-1 μετά από τόση προσπάθεια οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να το πιστωθούν, όπως ακριβώς χρεώνονται όλα τα λάθη και τις αδυναμίες; Πρώτος τους κατηγόρησα για το έκτρωμα της Δευτέρας, αλλά χθες αδικήθηκαν για την προσπάθεια που έκαναν μαζί με τον προπονητή τους, για να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Ομάδα προσπαθούν να φτιάξουν και όλα τους είναι χρήσιμα. Και η κριτική, αλλά και ένα μπράβο όταν σκυλιάζουν… Το ίδιο και για τον προπονητή, ο οποίος βέβαια έχει πάρα μα πάρα πολλή δουλειά για να βελτιώσει αδυναμίες και εντελώς ποδοσφαιρικά, αλλά και σε νοοτροπία εφόσον τον βοηθάνε βέβαια και απέξω.

Το μόνο σφάλμα που ΚΑΙ ΠΑΛΙ κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ (πρώτος εκ νέου ο Κένι) ότι μένουν απαθείς στις φάσεις στις οποίες αδικήθηκαν. Τα ίδια στο ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ, τα ίδια και στο Μπραν - ΠΑΟΚ! Γιατί;

Έξι φάσεις για τη διαιτησία

Στράβωσαν όλα χθες από το 55’ και μετά με πολλές δύσκολες φάσεις και στο τέλος επειδή… έτσι «πρέπει» να κάνουν πολλοί, έβγαλαν τον Ηρακλή αδικημένο βασιζόμενοι σε εντυπώσεις και μόνο! Πάμε στην ουσία;

Μετράμε;

Ο VAR φωνάζει τον Φωτιά και του δείχνει τον σκαρφαλωμένο κυανόλευκο πάνω στον Κένι που δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει την μπάλα.



Ο Κένι κλέβει καθαρά και ΜΟΝΟ μπάλα πριν το 1-1.

Στο 66’ ο Βούρος κρατάει συνέχεια και παρατεταμένα τον Εντιαγέ που δεν μπορεί να εκτελέσει στο ριμπάουντ του σουτ από τον Μπάνζα. (Η φάση ΔΕΝ συμφέρει να παρουσιάζεται και ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ από τους... αντικειμενικούς).



Ακυρώνεται το πέναλτι που δίνεται στον Αθανασιάδη επειδή θεωρείται -υποκειμενικά- ότι ο Εντιαγέ επηρεάζει τη προηγούμενη σέντρα από αυτή που πήρε μπάλα. (Κι εδώ γίνεται προσπάθεια να φανεί ότι ο Ηρακλής αδικήθηκε, για κάτι που τελικά ΔΕΝ δόθηκε).



Ο παικταράς Νανού σκοράρει με παίκτη του Ηρακλή εκτεθειμένο στην ευθεία μεταξύ τερματοφύλακα-εκτελεστή!



Πριν την παραπάνω εκτέλεση ο διαιτητής δεν βλέπει την κλωτσιά στον Ζαφείρη και μετά στο VAR αποφασίζουν ότι αυτό που ΟΛΟΙ βλέπουμε είναι εκτός περιοχής! Ο παίκτης του Ηρακλή παίρνει κίτρινη αφού σταμάτησε υποσχόμενη επίθεση.

Από όλα αυτά που ένα προς ένα καταγράφω και συνέβησαν στην Τούμπα (αν έχασα κάτι ας προστεθεί όπως το πάτημα στον Ζαφείρη εκτός φάσης στο πρώτο μέρος) το συμπέρασμα είναι ότι η αδικημένη ομάδα του αγώνα είναι ο Ηρακλής; Γιατί; Επειδή για τις εντυπώσεις ο Ματσάρι λέει ότι θα φύγει και οι Ηρακλειδείς υποδέχθηκαν τους παίκτες ενώ η ΠΑΕ Ηρακλής που γνωρίζει πολύ καλά -από πέρσι- την κατάσταση και δεν αναφέρει τίποτα ; Ας σχολιάσουν φάση προς φάση…



Πάμε ξανά στα πιο σοβαρά του ΠΑΟΚ: Ο Σαββίδης γιατί όταν μιλάει στους γύρω από την ομάδα παράγοντες, τονίζει συνέχεια και συνέχεια την ΕΝΟΤΗΤΑ; Έχει πλάκα να «φοβάται» ότι οι μισοί από αυτούς θέλουν-επιθυμούν-εύχονται και με τον τρόπο τους προσπαθούν να αποτύχουν οι άλλοι μισοί στις επιλογές τους, όπως για παράδειγμα του προπονητή με ότι αυτό σημαίνει... Αλήθεια τώρα; Έτσι θα κάνει ομάδα ο ΠΑΟΚ;