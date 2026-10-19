Παναθηναϊκός: Το ρεκόρ δεκαετίας, ο μαγικός Λουζά και ο ορισμός της αντίδρασης!
- Ρεκόρ δεκαετίας στα xGoals
- Η ολοκληρωτική εμφάνιση του Ιμράν Λουζά
- Ο ορισμός της αντίδρασης μετά το Φάληρο
Ο Παναθηναϊκός ήταν υπέροχος στο χορτάρι του ΟΑΚΑ, έβαλε πέντε γκολ στον Αστέρα Τρίπολης, χόρτασε ποδόσφαιρο τους 25.000 οπαδούς του που βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στη Καλογρέζα και παραμένει μόνος πρώτος στη κορυφή της Super League μετά από επτά στροφές.
Το Τριφύλλι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έπνιξε τον αντίπαλο, ήταν καθολικά ανώτερο σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και σκόραρε πέντε φορές για πρώτη φορά μετά από δυόμισι ολόκληρα χρόνια και την εκτός έδρας πεντάρα στο παιχνίδι των play offs με την Λαμία την σεζόν 2023/2024.
Φτάνοντας μάλιστα στο γκολ με διαφορετικούς σκόρερ (Ντε Φράι, Λουζά, Ντέσερς, Καλάμπρια, Τεττέη), με διαφορετικούς τρόπους(στατική φάση, οργανωμένη επίθεση, transition, κλέψιμο ψηλά), μα πάνω από όλα μέσα από την δουλειά του προπονητή.
Ρεκόρ δεκαετίας στα xGoals
Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, κατέγραψε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ρεκόρ δεκαετίας στη δημιουργία φάσεων.
Επί της ουσίας... τερμάτισε τα xGoals, καθώς από το 2015 που μετρά το Wyscout μέχρι και χθες, ποτέ ξανά το Τριφύλλι δεν είχε φτάσει σε ανάλογη επίδοση.
Η ομάδα του Νίστρουπ ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 5.08xGoals, επίδοση που δεν υπάρχει όμοιά της μετά από τόσες σεζόν και παιχνίδια και είναι ενδεικτική του απόλυτου ματς που έκαναν οι ''πράσινοι''.
Ανά σεζόν οι κορυφαίες επιδόσεις του Παναθηναϊκού στη δημιουργία:
17.4.2016: 3.79 με Πανθρακικό
4.3.2017: 3.8 με Βέροια
13.1.2019: 3.78 με Ξάνθη
26.9.2021: 3.49 με Βόλο
16.9.2023: 3.43 με Παναιτωλικό
12.12.2024: 3.66 με Νιου Σαιντς
23.2.2025: 3.87 με Λαμία
11.1.2026: 3.73 με Σέρρες
18.10.2026: 5.08 με Αστέρα Τρίπολης
Η ολοκληρωτική εμφάνιση του Ιμράν Λουζά
Το παιχνίδι με τον Αστέρα δεν γέννησε μόνο ευχάριστα ομαδικά μαντάτα αλλά και ατομικά. Η εμφάνιση του Σαλάχ Εντίν, η νέα σύνδεση του Ντέσερς με το αντίπαλο πλεκτό, ο μόνιμα εξαιρετικός Κάνγκουα, το ανέβασμα του Καλάμπρια.
Κορυφαίος όλων, όμως και μάλιστα στο καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα ήταν ο Ιμράν Λουζά. Ο Μαροκινός χαφ έκανε... παπάδες και έδειξε ένα δείγμα των όσων μπορεί πραγματικά να κάνει. Από εκείνον υπάρχει μεγάλη απαίτηση για όσα μπορεί να προσφέρει στο δημιουργικό κομμάτι και ήταν το πρώτο ματς όπου έκανε διαφορά και μάλιστα μεγάλη επιθετικά.
Με την βοήθεια του Wyscout ας φωτίσουμε την παρουσία του, πέρα από τα προφανή. Το γκολ δηλαδή και τις ασίστ.
Γκολ: 1
Ασίστ: 2
Πάσες: 99/107
Πάσες στο επιθετικό τρίτο: 17/20
Μακρινές μεταβιβάσεις: 7/8
Σέντρες: 2/3
xAssist: 0.68
Ο ορισμός της αντίδρασης μετά το Φάληρο
Μετά την πρώτη ήττα στη σεζόν, από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε στο χορτάρι τον ορισμό της αντίδρασης.
Η Μπάνια Λούκα και ο Αστέρας Τρίπολης έγιναν... θύματα του Τριφυλλιού, το οποίο άσκησε και στα δύο παιχνίδια ποδοσφαιρικό μπούλινγκ, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Εξάλλου το 2-1 με τους Βόσνιους ήταν μαγική εικόνα.
4.64xGoals την Πέμπτη, 5.07 την Κυριακή. 66% κατοχή με την Μπόρατς, 70% κόντρα στον Αστέρα. 0.48xG ο πρώτος αντίπαλος, 0.74 ο δεύτερος και ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ και στις δύο αναμετρήσεις.
Αν δεν είναι αυτό αντίδραση, τι είναι;
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Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.