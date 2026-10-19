Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Παναθηναϊκό που... τερμάτισε τα xGoals κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, φωτίζει την ολοκληρωτική εμφάνιση του Λουζά και καταγράφει με την βοήθεια του Wyscout τα πεπραγμένα του Τριφυλλιού μετά την ήττα στο ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός ήταν υπέροχος στο χορτάρι του ΟΑΚΑ, έβαλε πέντε γκολ στον Αστέρα Τρίπολης, χόρτασε ποδόσφαιρο τους 25.000 οπαδούς του που βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στη Καλογρέζα και παραμένει μόνος πρώτος στη κορυφή της Super League μετά από επτά στροφές.

Το Τριφύλλι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έπνιξε τον αντίπαλο, ήταν καθολικά ανώτερο σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και σκόραρε πέντε φορές για πρώτη φορά μετά από δυόμισι ολόκληρα χρόνια και την εκτός έδρας πεντάρα στο παιχνίδι των play offs με την Λαμία την σεζόν 2023/2024.

Φτάνοντας μάλιστα στο γκολ με διαφορετικούς σκόρερ (Ντε Φράι, Λουζά, Ντέσερς, Καλάμπρια, Τεττέη), με διαφορετικούς τρόπους(στατική φάση, οργανωμένη επίθεση, transition, κλέψιμο ψηλά), μα πάνω από όλα μέσα από την δουλειά του προπονητή.

Ρεκόρ δεκαετίας στα xGoals

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, κατέγραψε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ρεκόρ δεκαετίας στη δημιουργία φάσεων.

Επί της ουσίας... τερμάτισε τα xGoals, καθώς από το 2015 που μετρά το Wyscout μέχρι και χθες, ποτέ ξανά το Τριφύλλι δεν είχε φτάσει σε ανάλογη επίδοση.

Η ομάδα του Νίστρουπ ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 5.08xGoals, επίδοση που δεν υπάρχει όμοιά της μετά από τόσες σεζόν και παιχνίδια και είναι ενδεικτική του απόλυτου ματς που έκαναν οι ''πράσινοι''.

Ανά σεζόν οι κορυφαίες επιδόσεις του Παναθηναϊκού στη δημιουργία:

17.4.2016: 3.79 με Πανθρακικό

4.3.2017: 3.8 με Βέροια

13.1.2019: 3.78 με Ξάνθη

26.9.2021: 3.49 με Βόλο

16.9.2023: 3.43 με Παναιτωλικό

12.12.2024: 3.66 με Νιου Σαιντς

23.2.2025: 3.87 με Λαμία

11.1.2026: 3.73 με Σέρρες

18.10.2026: 5.08 με Αστέρα Τρίπολης

Η ολοκληρωτική εμφάνιση του Ιμράν Λουζά

Το παιχνίδι με τον Αστέρα δεν γέννησε μόνο ευχάριστα ομαδικά μαντάτα αλλά και ατομικά. Η εμφάνιση του Σαλάχ Εντίν, η νέα σύνδεση του Ντέσερς με το αντίπαλο πλεκτό, ο μόνιμα εξαιρετικός Κάνγκουα, το ανέβασμα του Καλάμπρια.

Κορυφαίος όλων, όμως και μάλιστα στο καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα ήταν ο Ιμράν Λουζά. Ο Μαροκινός χαφ έκανε... παπάδες και έδειξε ένα δείγμα των όσων μπορεί πραγματικά να κάνει. Από εκείνον υπάρχει μεγάλη απαίτηση για όσα μπορεί να προσφέρει στο δημιουργικό κομμάτι και ήταν το πρώτο ματς όπου έκανε διαφορά και μάλιστα μεγάλη επιθετικά.

Με την βοήθεια του Wyscout ας φωτίσουμε την παρουσία του, πέρα από τα προφανή. Το γκολ δηλαδή και τις ασίστ.

Γκολ: 1

Ασίστ: 2

Πάσες: 99/107

Πάσες στο επιθετικό τρίτο: 17/20

Μακρινές μεταβιβάσεις: 7/8

Σέντρες: 2/3

xAssist: 0.68

Ο ορισμός της αντίδρασης μετά το Φάληρο

Μετά την πρώτη ήττα στη σεζόν, από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε στο χορτάρι τον ορισμό της αντίδρασης.

Η Μπάνια Λούκα και ο Αστέρας Τρίπολης έγιναν... θύματα του Τριφυλλιού, το οποίο άσκησε και στα δύο παιχνίδια ποδοσφαιρικό μπούλινγκ, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Εξάλλου το 2-1 με τους Βόσνιους ήταν μαγική εικόνα.

4.64xGoals την Πέμπτη, 5.07 την Κυριακή. 66% κατοχή με την Μπόρατς, 70% κόντρα στον Αστέρα. 0.48xG ο πρώτος αντίπαλος, 0.74 ο δεύτερος και ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ και στις δύο αναμετρήσεις.

Αν δεν είναι αυτό αντίδραση, τι είναι;