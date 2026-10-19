Το roller coaster των συναισθημάτων στην Τούμπα, το δίδυμο Μπάνζα-Εντιαγέ και η τελική ετυμηγορία του κόσμου που δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν στον ΠΑΟΚ

Τέτοιο roller coaster συναισθημάτων λένε ότι μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να δημιουργήσει. Ωστόσο, πλέον είναι αυτό το VAR που αυξάνει κατακόρυφα το δράμα...

Αυτό που έγινε στο πρώτο —μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια— ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή, φτάνει και περισσεύει για να καλύψει το κενό στην προϊστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Το θρίλερ χωρίς προηγούμενο με το VAR

Να δουμε τι ακριβώς έγινε και πόσες εναλλαγές συναισθημάτων έζησαν όσοι είδαν το παιχνίδι;

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με 1-0 από το λάθος του Δημήτρη Γιαννούλη και έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Μοναστηρλή στο 59΄. Κι εκεί που οι «κυανόλευκοι» πανηγύριζαν με τον Βάλτερ Ματσάρι —και φυσικά η κερκίδα ξεσπούσε κατά των παικτών— ο Κουκούλας κάλεσε τον Φωτιά να δει τη φάση.

Η ετυμηγορία ήταν επιθετικό φάουλ στον Κένι. Το σκορ άλλαξε τελικά λίγα λεπτά αργότερα, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει: ο Κένι έκλεψε με τάκλιν την μπάλα —με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται για φάουλ του Άγγλου— και ο Μπάνζα ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από γλυκιά σέντρα του Ζίβκοβιτς.



Και το show με το VAR δεν είχε τελειώσει. Στο 76΄ ο Φωτιάς δίνει πέναλτι θεωρώντας ότι υπάρχει ανατροπή του Αθανασιάδη στον Εντιαγέ. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται ξανά, και το VAR καλεί τον διαιτητή από την Πέλλα να δει όχι τη φάση της ανατροπής, αλλά παθητικό οφσάιντ στο ξεκίνημά της —αν και είχε προηγηθεί κεφαλιά αμυντικού του Ηρακλή που έδιωξε την μπάλα.

Το ζεστό με το κρύο ντους συνεχίστηκε, με τον Ηρακλή να στέλνει ξανά την μπάλα στα δίχτυα στο 84΄ —σε μια φάση στην οποία, όπως και στην προηγούμενη του ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να εξεταστεί οφσάιντ.

Ωστόσο, η φάση γύρισε πίσω με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για πέναλτι πάνω στον Ζαφείρη πριν η μπάλα φύγει από την περιοχή του Ηρακλή.

Όντως, ο Κουκούλας κάλεσε και πάλι τον Φωτιά, ο οποίος είδε παράβαση του Ρος, αλλά έξω από την περιοχή. Έτσι, κανένα γκολ δεν μέτρησε και κανένα πέναλτι δεν καταλογίστηκε. Δόθηκε φάουλ και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Ηρακλή.

Και επειδή το ποδόσφαιρο αρέσκεται να δημιουργεί ανατροπές που θα συζητιούνται για καιρό, ο Ζίβκοβιτς έστησε την μπάλα από πλάγια δεξιά, δίπλα από την κάθετη γραμμή της περιοχής, και την... μπουμπούνισε προς την εστία. Εκεί, ως από μηχανής Θεός, βρέθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης και με το κεφάλι την έστειλε στα δίχτυα, δίνοντας μια νίκη δύσκολη αλλά... λυτρωτική για την ομάδα του.

Τι κρατάει ο ΠΑΟΚ από ένα ντέρμπι-ροντέο



Για το ποιες υποδείξεις του διαιτητή και του VAR ήταν σωστές, μπορούν να γίνουν αναλύσεις επί αναλύσεων και ατέρμονες συζητήσεις από ειδικούς και μη… Τι μένει όμως στο τέλος για τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι-ροντέο όπως αυτό;

Θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για το καλό του ξεκίνημα στο παιχνίδι, που δεν κράτησε όσο θα περίμενε.

Για το πάθος του Ζίβκοβιτς, που ως ένα βαθμό συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Για τη συνύπαρξη —σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει στο σκορ— των Εντιαγέ και Μπάνζα, η οποία ήταν πιο παραγωγική σε σχέση με τον αγώνα με την Καλαμάτα (όταν ο Δικέφαλος αγωνιζόταν με δέκα παίκτες).

Και φυσικά, για την απόκρουση στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Δημήτρη Μοναστηρλή, που δεν επέτρεψε να ζήσουμε κι άλλη ανατροπή σε ένα παιχνίδι όπου ήρθαν τα πάνω-κάτω περισσότερες από μία φορές.

Τα τακτικά διλήμματα και το σκεπτικό του Λίσι



Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου, απαντώντας στο ερώτημα αν θα δούμε από την αρχή κάποιας αναμέτρησης να ξεκινάνε μαζί ο Μπάνζα και ο Εντιαγέ, δεν ήταν αρνητικός. Τόνισε ότι όταν ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίζει με τους δύο Αφρικανούς, θα είναι πολύ επικίνδυνος στην αντίπαλη περιοχή.

Στην ερώτηση «τι κάνουμε χωρίς τον Πέλκα», απάντησε με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Ο νεαρός Σέρβος προτιμήθηκε από τον προπονητή του ΠΑΟΚ σε ένα σχήμα που έμοιαζε περισσότερο με 4-3-3, έστω κι αν ο Ζαφείρης αγωνιζόταν παράλληλα με τον Γιάκιτς όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε την μπάλα στα πόδια του, δημιουργώντας τη μία γραμμή του τριγώνου των χαφ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Έτσι κι αλλιώς, ο Ιταλός στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως τα σχήματα καταργούνται όταν ξεκινάει το παιχνίδι και η μπάλα κυλάει στο χόρτο.

Η ετυμηγορία της κερκίδας και η επόμενη μέρα



Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πήρε ένα τρίποντο που το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κλίμα εντός και εκτός ομάδας διορθώθηκε. Οι αποδοκιμασίες κατά πάντων ξεκίνησαν μόλις προηγήθηκε ο Ηρακλής, κόπασαν όταν το παιχνίδι έγινε ροντέο, ωστόσο επανήλθαν όταν οι παίκτες κινήθηκαν προς το πέταλο —σε μια αντίδραση που έμοιαζε με τελική ετυμηγορία.

Μοιάζει δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να διορθωθεί η εικόνα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να δείξει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική, να αυξήσει την αυτοπεποίθησή της, αλλά και να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου της.