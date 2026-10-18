Οπαδοί Ηρακλή: «Όλοι στο Ιβανώφειο για να πανηγυρίσουμε τον αληθινό νικητή»

Οι οπαδοί του Ηρακλή και συγκεκριμένα η «Αυτόνομη Θύρα 10» με ανάρτησή της κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να βρεθεί μαζικά και να αποθεώσει τους παίκτες του Βάλτερ Ματσάρι τους πραγματικούς νικητές του ντέρμπι όπως τονίζει.

Ο Ηρακλής πάλεψε και με το παραπάνω κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, προηγήθηκε αλλά είδε τον «δικέφαλο του βορρά» να κάνει το 2-1 στις καθυστερήσεις. Οι «κυανόλευκοι» έχουν μεγάλα παράπονα από την διαιτησία του Φωτιά και μάλιστα ο συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρι με δηλώσεις του ανέφερε πως ο Ιταλός τεχνικός θέλει να φύγει από την χώρα μας.

Δίπλα στην ομάδα του Ηρακλή είναι και οι οργανωμένοι, με την «Αυτόνομη Θύρα 10» να καλεί τον κόσμο να υποδεχθούν την αποστολή τονίζοντας πως ο Ηρακλής είναι ο αληθινός νικητής.

Αναλυτικά το ποστάρισμα των οπαδών του «Γηραιού» έχει ως εξής: «Όλοι τώρα Ιβανώφειο να υποδεχτούμε την ομαδαρα μας και να πανηγυρισουμε όλοι μαζί με τον αληθινό σημερινό νικητή.

Η ομάδα θα έρθει εδώ κατευθείαν από τη τούμπα!».