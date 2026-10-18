ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Αναβρασμός στην Τούμπα και «βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα» στο ακυρωθέν γκολ
Ανέβηκαν οι τόνοι στην Τούμπα στο 59ο λεπτό του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Ο Μάρκες με εκφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μοναστηρλή και ακολούθησε... αναβρασμός από την εξέδρα και ακούστηκαν από την εξέδρα αποδοκιμασίες και το σύνθημα «βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα»!
Τελικά, το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκουλά και ανάκληση της απόφασης του Φωτιάς και δευτερόλεπτα αργότερα ο Μπανζά ισοφάρισε σε 1-1.
Θυμίζουμε πωςη ομάδα του Λίσι προέρχεται από την ήττα από την Καλαμάτα στην Τούμπα.
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