Πριν ακυρωθεί το δεύτερο γκολ του Ηρακλή οι φίλοι του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν την ομάδα τους και φώναξαν «βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα».

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Τούμπα στο 59ο λεπτό του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Ο Μάρκες με εκφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μοναστηρλή και ακολούθησε... αναβρασμός από την εξέδρα και ακούστηκαν από την εξέδρα αποδοκιμασίες και το σύνθημα «βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα»!

Τελικά, το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκουλά και ανάκληση της απόφασης του Φωτιάς και δευτερόλεπτα αργότερα ο Μπανζά ισοφάρισε σε 1-1.

Θυμίζουμε πωςη ομάδα του Λίσι προέρχεται από την ήττα από την Καλαμάτα στην Τούμπα.