Αναστασίου: «Είμαστε σε κακό φεγγάρι στην αποτελεσματικότητα, ο κόσμος να συνεχίσει να πιστεύει στην ομάδα»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός για ακόμα μια φορά πλήρωσε την αστοχία του στις φάσεις που δημιούργησε και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο με 2-0. Ο τεχνικός του Τίτορμου στις δηλώσεις του στη Magenta TV στάθηκε στη δυστοκία της ομάδας του στο σκοράρισμα, ενώ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών, ενώ ζήτησε από τον κόσμο να συνεχίσει τη στήριξη.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Δυστυχώς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κοιτάζοντας το παιχνίδι μας αδικεί η εικόνα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, παίζαμε τον Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο. Είναι το τελευταίο τρίτο, η ποιότητα.

Ο Τσικίνιο έκανε το γκολ, εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες με τον Εράκοβιτς. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που σημειώνει τα γκολ. Δεν φοβηθήκαμε, κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια. Παίξαμε το παιχνίδι μας.

Χάσαμε ευκαιρίες, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στο τελείωμα. Είναι καλό ότι δημιουργούμε αλλά πρέπει να τις τελειώνουμε. Δεν είναι καλό το γεγονός ότι δε σκοράρουμε. Δείχνουμε ικανότητα, ποιότητα, έχουμε θέληση, κάποια στιγμή θα “σπάσει το ρόδι”.

Δεν μπορώ να έχω παράπονο από την προσπάθεια. Δώσαμε τα πάντα μέχρι το τέλος. Παίζαμε με έναν μεγάλο αντίπαλο που παίζει σε ανταγωνιστικό επίπεδο στην Ευρώπη. Δε φοβηθήκαμε, το κοιτάξαμε στα μάτια το ματς. Δικαιούμασταν κάτι καλύτερο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα, τον ίδιο ζήλο και θέληση».

H συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

Για το τι έλειψε από τον Παναιτωλικό:

«Το σωστό τελείωμα των φάσεων. Ξέρεις ότι δεν θα δημιουργήσεις αμέτρητες ευκαιρίες. Εμείς για τα δεδομένα μας δημιουργήσαμε αρκετές και καλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός τις τελείωσε, εμείς όχι».

Για τον τον προβληματίζει η επιθετική δυστοκία:

«Το καλό είναι ότι δημιουργείς. Από τη στιγμή που το κάνεις απέναντι και σε μεγάλους αντιπάλους σημαίνει ότι κάνεις καλά. Χάνουν φάσεις διαφορετικοί παίκτες, ποιοτικά καλοί. Μπορεί να είναι θέμα πίεσης και άγχους για τον κάθε ποδοσφαιριστή το σωστό τελείωμα. Να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Θα έρθει το γκολ. Με τα προβλήματα των τραυματισμών, Γκράναθ-Μαυρίας, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πράγματα στον σχηματισμό. Κοιτάξαμε στα μάτια τον Ολυμπιακό, δεν φοβηθήκαμε. Πατούσαμε καλά στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε την ποιότητα, έκανε το γκολ».

Για το αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι φαίνεται να μην υπάρχει σταθερότητα στην άμυνα, υπό το πρίσμα ότι το παθητικό «ανέβηκε» τις τελευταίες αγωνιστικές:

«Και στα τρία πρώτα ματς κάναμε λάθη που δεν τα πληρώσαμε. Ο βαθμός δυσκολίας με τους αντιπάλους στα τελευταία παιχνίδια ήταν διαφορετικός. Τα γκολ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Κηφισιάς στα τέλη θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Με μεγάλους και ποιοτικούς αντιπάλους θα τιμωρηθείς από τα λάθη. Εμείς δεν έχουμε σταθερότητα. Προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία ως ομάδα. Σήμερα είδατε ότι βγήκαν Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης. Πιθανώς να είναι στο επόμενο ματς διαφορετική η αμυντική μας γραμμή. Για να δέσεις χρειάζεται μία σταθερότητα».

Για το αν τελικά η διακοπή επηρέασε αρνητικά τον Παναιτωλικό:

«Στην διακοπή δεν ήμουν ικανοποιημένος με την δουλειά που έγινε. Ήταν πολλές μέρες που κάναμε προπόνηση με λίγα άτομα. Είχαν αρκετοί προβλήματα και δεν δουλέψαμε στο επίπεδο που θέλαμε. Δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός ποδοσφαιριστές για να δουλέψουμε».

Αναφορικά με τους τραυματίες ανέφερε:

«Ο Κουτσερένκο αξιολογείται. Το σημείο που δέχθηκε το χτύπημα είναι επικίνδυνο. Για αυτή την εβδομάδα δεν ξέρω πως θα είναι. Ο Γκράναθ φαίνεται ότι δεν θα είναι παρών με την ΑΕΚ. Για Θυμιάνη και Μαυρία θα δούμε από αύριο σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Γαλιάτσος δεν ξέρω αν θα μπει αυτή την εβδομάδα. Ο Σατσιάς θα είναι ως τα Χριστούγεννα έξω. Κάθε τρεις και λίγο υπάρχουν αυτά τα πάνω-κάτω που δεν σε αφήνουν να δουλέψεις».

Τέλος, έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας:

«Ο κόσμος να συνεχίσει να πιστεύει την ομάδα. Έχει ποιότητα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Μπορεί να είμαστε σε ένα κακό φεγγάρι σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, το είπα εξ αρχής. Να συνεχίσουν να στηρίζουν την ομάδα, αυτοί (σ.σ. οπαδοί) δίνουν πραγματική δύναμη».