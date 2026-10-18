Ο Ολυμπιακός πρακτικά είχε ένα καλό ημίχρονο στο Αγρίνιο όπου βρήκε αρκετά ζόρια και είχε 2 μεγάλους πρωταγωνιστές. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Το είπε με τον τρόπο του ο κόουτς Αλγκουαθίλ μετά το τέλος του 0-2 στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός. Ότι ήταν λογικό και περίμενε και ήξερε ότι ο Ολυμπιακός θα υπέφερε και θα χρειαζόταν να υποφέρει στον αγώνα του Αγρινίου μετά από ένα διάστημα με ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αλλά και ματς υψηλών απαιτήσεων στη Μασσαλία.

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα καλό πρώτο μέρος και σίγουρα πιο καλό από το 2ο του, πλην όμως είχε διαστήματα όπου απειλήθηκε με πολύ καλές φάσεις του Παναιτωλικού, ο οποίος είχε και δοκάρι μετά το 0-2. Συνολικά οι Ερυθρόλευκοι πήραν το παιχνίδι χάρις στην ατομική ποιότητα συγκεκριμένων παικτών τους.

Εν πρώτοις ήταν η κλάση του Ορτέγκα που κάνει το ένα πειστικό παιχνίδι πίσω από το άλλο και είχε ξανά εξαιρετικές αποκρούσεις. Στη συνέχεια ήταν και τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα μεσοεπιθετικών όπως του Τσικίνιο που μετά την ασίστ στον Έσε στη Μασσαλία έβαλε γκολάρα με φοβερό σουτ για το 0-2. Ο Πορτογάλος ακόμα και σε μέρες που μπορεί να μην κάνει σούπερ εμφανίσεις δείχνει ότι βγάζει αυτά τα πολύ δυνατά και καλά του διαστήματα όπου μπορεί να βοηθά δημιουργικά και επιθετικά την ομάδα του.

Η κορυφαία τριάδα στα μετόπισθεν και δύο παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο timing βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει σε τοπ επίπεδο την τριάδα της άμυνάς του. Ήτοι τους Ορτέγκα, Πιρόλα και Ρέτσο. Τα ακραία μπακ από την άλλη δεν είναι στο ίδιο level αμυντικά αλλά και τακτικά (ήτοι κυρίως οι Πέντερσεν, Τικνιζάν και Μπρούνο), παρότι είναι παίκτες που επιδιώκουν να παίζουν με φουλ ένταση στο παιχνίδι τους.

Από εκεί και πέρα αναφορικά με τον αγώνα αυτόν υπάρχουν 2 παρατηρήσεις. Η αναγκαστική αλλαγή του Φορτούνη έκανε τον Ολυμπιακό να μην έχει τόσο τη μπάλα στα πόδια του και να μην δύναται να την κυκλοφορήσει τόσο καλά.

Και σε 2ο επίπεδο να σταθούμε στο ότι ο Ολυμπιακός περιμένει περισσότερα και από τον Μάριους και από τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον ξεκάθαρα είναι ένα τρομερά ποιοτικός μεσοεπιθετικός που μπορεί να κάνει ένα τοπ παιχνίδι και μετά να κάνει μία πολύ κακή εμφάνιση. Δεν έχει δηλαδή μία σταθερά στις εμφανίσεις του. Στα καλά του μπορεί να σμπαραλιάσει κάθε άμυνα αλλά στην κακή του φόρμα χάνει τετ α τετ όπως αυτό με τον Παναιτωλικό.

Υ.Γ. Πέντε στα πέντε λοιπόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα αλλά έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά του και πολλά σημαντικότατα ματς.

ΥΓ 2 Ανεξαρτήτως επιδόσεων και εικόνας το Ζότα - Τσικίνιο - Ζέλσον είναι ένα τρίο το οποίο έχει σε πρώτο πλάνο ο κόουτς Αλγκουαθίλ και ειδικά σε δύσκολα ματς.

ΥΓ 3 Ο Ολυμπιακός αυτήν την περίοδο παίρνει γκολ από τους χαφ του αλλά όχι από τους φορ. Και στο Πρωτάθλημα δεδομένα θα χρειαστεί αρκετά τέρματα από τους στράικερ του.